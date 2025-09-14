Újabb tiszás hangfelvétel került elő, most már biztos Magyar Péterék terve

A Magyar Nemzet birtokába került egy újabb Tiszás hangfelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arról beszél, hogy Magyarországnak bizonyos kérdésekben le kell mondania a szuverenitásáról. A témáról korábban már Magyar Péter, a párt elnöke is hasonlóan nyilatkozott.

Egy budapesti pártrendezvényen Tarr Zoltán arról beszélt, hogy Magyarországnak fel kell adnia önrendelkezése bizonyos elemeit az Európai Unióban, és ezt pozitív folyamatként kell felfogni. „Egy jó házasságban is lemondunk a szuverenitásunk bizonyos részeiről és ezt nem zokogva, haját tépve teszi meg az ember, hanem óriási fesztivál, lagzi keretében” – fogalmazott az alelnök.

A Magyar Nemzet által közölt felvételen Tarr Zoltán részletesen kifejtette, miért tartja természetesnek az önrendelkezés korlátozását:

„Rengeteg előnye van a számunkra az Európai Uniónak, sorolni lehet. Én azt a képet hadd használjam, hogy nyilván olyan ez, mint egy házasság, egy jó házasság – ilyen is van ugye –, nyilván, amikor belép két ember egy házasságba, akkor bizonyos részeit a saját szuverenitásának feladja, és ezt a legtöbb esetben nem, hogy is mondjam, zokogva és a haját tépve teszi meg, hanem ugye óriási fesztivál, lagzi keretében, elképesztő örömmel és mindent megígérve a másiknak. Magyarország az Európai Unió része, nyilván bizonyos dolgokban lemondott bizonyos dolgokról, de cserébe valami olyat kapott, amit semmilyen más módon nem tudott volna megkapni. (…) Nekünk az Európai Unió és egy erős Európa a lényeg, és a fontos, és a szempont – már nem Magyarország előtt –, de hogy egy erős Európában gondolkodunk. Nekünk, magyaroknak úgy van esélye, hogyha egy erős Európában vagyunk. Erős Európa az azt jelenti, hogy szuverén államok működnek együtt, és ahol az együttműködés az előnyt jelent, ott ebbe az együttműködésbe sok mindent beletesznek. Hogyha valamit ketten, hárman, tízen, huszonheten jobban tudunk csinálni, mint egyedül, akkor érdemes így csinálni, mert nagyobb erőt és hatékonyságot lehet elérni.”

A Magyar Nemzet szerint a felvétel tartalma összhangban van Magyar Péter korábbi nyilatkozataival is, aki egy videós műsorban úgy fogalmazott: „Valóban, egy pici részéről a nemzeti szuverenitásnak le kell mondania annak a tagállamnak, amelyik (…) csatlakozni akar (…) az Európai Ügyészséghez. De ennek a szuverenitásnak jóval nagyobb részéről mondtunk mi le, amikor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, vagy amikor beléptünk a schengeni övezetbe, és tulajdonképpen rengeteg jogalkotásnál még mondunk le egy pici részéről a szuverenitásnak.”

A Tisza Párt alelnöke más korábbi interjúiban is hangsúlyozta, hogy a Néppárthoz való csatlakozásukat elköteleződésként élik meg.

2024 őszén a Republikon Intézetnek azt mondta: „Nagyon nem minden kérdést illetően van határozott saját kidolgozott álláspontom, minthogy egyébként a belpolitikát illetően sem, és ez nem titok… Ezért sok szempontból valóban a néppárti álláspontra támaszkodunk, ami egyfajta kötelezettség is, és ez megint abból fakad, hogy ha valaminek a tagjai vagyunk, akkor ne kérdőjelezzük meg folyamatosan azt, hogy a tagságunkból fakadó és vállalt kötelezettségeket, álláspontokat hogyan és milyen módon képviseljük.”

A politikus az Európai Néppárthoz való viszonyukat szoros, személyes kapcsolatként is jellemezte: „Az első perctől fogva óriási szeretettel és támogatással fogadtak és fogadnak, és olyasmi érzés volt, mint egy olyan családba elmenni, ahol az ember már régen volt, mert hosszú ideig vándorolt a világban, vagy új belépőként egy szerelmi kapcsolat révén megismerkedik egy családdal, és az a család az a sajátjává válik.”

2025 januárjában a Gulyáságyú Médiának adott interjúban pedig az uniós beilleszkedést „óvodai beszoktatáshoz” hasonlította.

Hozzátéve: „nem is volt annyi sírás és annyi veszekedés, mint egy óvodai beszoktatásnál.”

Kiemelt kép: Tarr Zoltán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)