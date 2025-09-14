Riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet felhőszakadások veszélye miatt. Az érintett térségekben rövid idő alatt huszonöt–harminc milliméternél is több csapadék hullhat.
A meteorológiai szolgálat közölte: amennyiben visszavonják az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy magasabb, másodfokú figyelmeztetést adnak ki, arról újabb közleményben tájékoztatják a nyilvánosságot.
A riasztásokkal érintett területeket és járásokat a folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni az erre szolgáló hivatkozáson.
Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt