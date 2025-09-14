Riasztást adott ki felhőszakadások veszélye miatt a HungaroMet

Rövid idő alatt akár harminc milliméternél is több eső eshet az érintett területeken – olvasható a katasztrófavédelem hivatalos oldalán.

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a HungaroMet felhőszakadások veszélye miatt. Az érintett térségekben rövid idő alatt huszonöt–harminc milliméternél is több csapadék hullhat.

A meteorológiai szolgálat közölte: amennyiben visszavonják az ország területéről az elsőfokú riasztást, vagy magasabb, másodfokú figyelmeztetést adnak ki, arról újabb közleményben tájékoztatják a nyilvánosságot.

A riasztásokkal érintett területeket és járásokat a folyamatosan frissülő térképen lehet nyomon követni az erre szolgáló hivatkozáson.

Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt