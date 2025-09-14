Orbán Viktor kijelentette: Ötnegyedre nyertük a hétvégét

A kötcsei hétvége szellemi mérlege
Orbán Viktor hírlevelében hangsúlyozta: az idei kötcsei találkozó megerősítette, hogy a jobboldal szellemi fölényben van. A miniszterelnök szerint a polgári oldalt olyan kiemelkedő személyiségek képviselik, mint társadalomtudósok, filozófusok, akadémikusok, gazdasági szakemberek, polgármesterek, művészek és egyházi emberek.
Ezzel szemben a túloldalon a miniszterelnök szerint csupán „külföldről fizetett bankár”, „ismeretlen programírók”, egy „lökdösődő exkatona” és egy „genderaktivista családminiszter-jelölt” jelentek meg.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: ha a politikában valóban számít a tudás, a felkészültség és az életmű, akkor „a hétvégét nem négyötödre, hanem ötnegyedre nyertük meg”.
Kapcsolódó tartalom
A Tisza-adó veszélyei
A hírlevél következő részében Orbán Viktor a Tisza-adóra hívta fel a figyelmet. A miniszterelnök szerint az ellenzék újabb adóemelési tervei a magyar emberek javait veszélyeztetik. Mint írta, ha nem vigyázunk, bevezethetik a többkulcsos jövedelemadót, a vagyonadót és a megemelt társasági nyereségadót.
A kormányfő arra kérte olvasóit, hogy „segítsenek, hogy mindenkihez eljusson az igazság”, és számolják ki, mekkora terhet jelentenének a tervezett adóváltoztatások.
Kapcsolódó tartalom
Nemzeti konzultáció indul a Tisza adóemelési terveiről – jelentette be a miniszterelnök
Megdöbbentő hírek a nagyvilágból
Orbán Viktor elmondta, hogy megrázta Charlie Kirk amerikai politikai szövetségesének meggyilkolása. Ennél is súlyosabbnak nevezte azonban a svédországi hírt, amely szerint 280 kiskorút tartóztattak le gyilkosság vádjával és bűnbandákban való részvétel miatt.
A miniszterelnök szerint ezek az esetek a nyugat-európai progresszív-liberális társadalompolitika következményei. Úgy vélte, mindez megerősíti: Magyarországnak ki kell tartania keresztény hagyományai, polgári kultúrája és családbarát politikája mellett.
Kapcsolódó tartalom
Magyarország nem sodródik háborúba
A hírlevélben kitért Ursula von der Leyen idei „State of the Union” (Az Unió helyzete) című beszédére is, amelyben az Európai Bizottság elnöke kijelentette: az Unió háborúban áll Ukrajna oldalán, Oroszországgal szemben.
Orbán Viktor ezt „égbekiáltó skandalumnak” nevezte, és hangsúlyozta: Magyarország nem áll és nem is fog háborúban állni. Mint írta, az európai választópolgárok senkit nem hatalmaztak fel arra, hogy az Uniót háborúba vigye.
A Patrióták az Európai Parlamentben bizalmatlansági indítványt nyújtottak be Ursula von der Leyen ellen, és távozását követelik.
A kormányfő külön kiemelte: miközben Magyarország a béke mellett áll, a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció képviselői állva tapsolták a brüsszeli háborús beszédet.
Kapcsolódó tartalom
Magyar megtakarítások az élmezőnyben
A hírlevél egy gazdasági adatot is tartalmazott. Orbán Viktor arról számolt be, hogy 2025 első negyedévében Magyarországon volt az ötödik legmagasabb a háztartások megtakarítási rátája az Európai Unióban. Ez meghaladta nemcsak az Uniós, hanem az eurózóna átlagát is.
Fontos arra is visszaemlékeznünk, hogy a Tisza Párt a megtakarításokra is adót vetne ki.
A hírlevél végén Orbán Viktor az Öt-csatornán készült interjújára hívta fel a figyelmet. Zárásként a miniszterelnök hangsúlyozta: folytatni kell a „digitális honfoglalást”, és továbbra is hinni kell „a szeretet és az összefogás erejében”.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)