Nem akarunk no-go zónákat és nem akarjuk idegennek érezni magunkat a saját hazánkban – erről posztolt Szijjártó Péter a határzár tizedik évfordulóján

A magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból, senki sem döntheti el rajtunk kívül, hogy kikkel akarunk együtt élni – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap a Facebookon.

A tárcavezető azt a sajtóhírt kommentálta, miszerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. „Tíz évvel ezelőtt olyan súlyú döntést hoztunk, amelynek jelentősége mára napról napra világosabb minden magyar számára. Hiába nehezedett ránk hatalmas nyomás, hiába tettek meg mindent az ellenfeleink, a magyarok világosan kimondták, hogy nem kérnek az illegális migrációból” – hangsúlyozta.

„Senki sem döntheti el rajtunk kívül, hogy kikkel akarunk együtt élni, és semmilyen külső hatalom nem erőszakolhat ránk migránsokat” – tette hozzá.

„Mi nem akarunk no-go zónákat a nagyvárosainkban, nem akarunk párhuzamos társadalmat, és nem akarjuk idegennek érezni magunkat a saját hazánkban”

– folytatta. „Tíz éve szóltunk: ha a migráció kérdésében egy ország egyszer hibázik, annak visszafordíthatatlan következményei lesznek.”

„Ahol a gyenge kormányok gyenge vezetői beengedték a migránsokat, onnan soha többé nem lehet kirakni őket. A következmények pedig beláthatatlanok”

– húzta alá. Egy friss jelentés szerint Svédországban 280 tinédzser lány ellen folyik eljárás emberölés miatt. Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Ennek alapján egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Attila)