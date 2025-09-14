Hatalmas felújításon esik át jövő nyárig a fonyódi kikötő

A KÉSZ Csoport leányvállalata, a MA-HARD Hajózási és Vízépítő Kft. nyerte el a fonyódi kikötő modernizációjának kivitelezését, a majdnem 600 millió forintos beruházás keretében teljesen megújul a partfal, korszerűsödik a mólósétány és a világítás, emellett új közösségi tereket, pihenőhelyeket, zöldfelületeket, fasorokat és játszófelületeket is kialakítanak – közölte a MA-HARD Kft. az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a 6000 négyzetméteren végzett fejlesztés keretében egy új, 35 méter hosszú kikötői partfal épül acél szádlemezekkel. Magasabbra emelik a mólósétányt, amit új burkolattal, világítással és pihenőhelyekkel látnak el. A központi térre új burkolat és pavilonok kerülnek, melyek turisztikai és közösségi funkciókat látnak majd el. Emellett a mólófej kilátója és terasza is teljesen megújul, a kikötő környezetét pedig új ültetésű fasorral, korszerű közösségi terekkel, játszófelületekkel, ivókutakkal és kerékpáros ponttal teszik mindenki számára vonzóbbá – írták. A több ütemben zajló munkák már elkezdődtek, a kivitelezés 2026. május végéig tart. Kiemelt kép: MTI/Varga György