Esővel, viharokkal és jelentős lehűléssel érkezik a hidegfront

Szerző: hirado.hu
2025.09.14. 06:39

| Szerző: hirado.hu
Erősen felhős vagy borult idő várható, de délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni is a felhőzet. Sok helyen fordulhat elő eső, záporeső, de zivatarok is kialakulhatnak – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.

Kép forrása: met.hu
Nyugat felől határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, az éjszaka második felében már csak az északkeleti megyékben eshet. Hajnalra helyenként köd képződhet. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz.

 A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de néhol kissé hűvösebb is lehet.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: Villámok Nyíregyháza felett a Bujtósi-tó partjáról fotózva 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

