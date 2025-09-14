Esővel, viharokkal és jelentős lehűléssel érkezik a hidegfront

Kép forrása: met.hu

A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.

Kép forrása: met.hu