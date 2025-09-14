Esővel, viharokkal és jelentős lehűléssel érkezik a hidegfront

Kép forrása: met.hu
A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délen, délkeleten 25 fok sem kizárt.
Nyugat felől határozottan csökken a felhőzet és a csapadékhajlam, az éjszaka második felében már csak az északkeleti megyékben eshet. Hajnalra helyenként köd képződhet. A légmozgás nagyrészt mérsékelt lesz.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de néhol kissé hűvösebb is lehet.
Kiemelt kép: Villámok Nyíregyháza felett a Bujtósi-tó partjáról fotózva 2025. szeptember 3-án (Fotó: MTI/Balázs Attila)