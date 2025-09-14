Császár Attila a Kossuth Rádiónak: Folyamatosan inzultálták, akasztással fenyegették az M1 stábját a Tisza-aktivisták Kötcsén

A Tisza Párt múlt heti kötcsei rendezvényén a párt aktivistái szorosan körbevették, verbálisan folyamatosan inzultálták, akasztással fenyegették az M1 stábját, ami jelentősen akadályozta az újságírókat munkájuk elvégzésében – mondta a közmédiát tudósító riporter a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.

Császár Attila úgy fogalmazott: a Tisza Párt rendezvényén a nyilvánosság csak a parkolóig tartott, a rendezők és aktivisták háromszori kísérlet után sem voltak hajlandók beengedni az M1 stábját Magyar Péter gyűlésére. Amikor pedig mégis bejutottak a kordonokkal körülzárt területre, elmondása szerint annyira körbezárták őket, hogy szinte mozdulni sem tudtak.

„Ez a szabad mozgás, illetve a munkavégzés rovására ment, korlátoztak minket a munkánk elvégzésében. Aztán a déli híradó bejelentkezése előtt a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, mert – ahogy viccesen akkor megjegyeztem a körülöttünk állóknak – lassan többen vettek bennünket körül, mint ahányan Magyar Péter rendezvényére érkeztek, és feltartották a forgalmat” – mondta.

Császár Attila ismertetése szerint az aktivisták „kemény magja” a rendezvény után mindenhová követte a közmédia stábját, végül a településen egy kis parkban történt az az incidens, amelynek során életveszélyesen megfenyegették a stábot. Itt hangzott el a „Gyerekek könyörgöm, akasszuk fel!” mondat, amit Császár Attilának szántak.

„Szerintem ami történt, példa nélküli, átléptek egy olyan vörös vonalat, amire eddig a rendszerváltás óta, de mondhatni, még a kádári időkben se nagyon volt példa” – vélekedett a riporter.

Császár Attila kérdésre elmondta azt is: a fórum helyszínén néhány „provokatív figurát” vélt felfedezni, akik „újságírónak mondták magukat”, később viszont azt tapasztalta, hogy olyan cikkek és videók is megjelentek, amelyeknek készítőit ő maga nem látta, vagy a körülmények miatt nem láthatta.

Az újságíró sérelmezte, hogy a tudósításokban egyáltalán nem álltak ki a közmédia munkatársai, vagy „az általuk sűrűn hangoztatott” sajtószabadság mellett.

„Én is azt gondolom, hogy a 21. században demokráciának kell lennie, mindenki szabadon mondhassa el a véleményét, de akkor, amikor már olyanokat, akik a munkájukat végzik, újságírókat vegzálnak, verbálisan fizikai tettlegességgel fenyegetnek, nos, akkor szerintem ki kéne állnunk egymásért (…), de nem tették” – mondta.

Császár Attila az eset kapcsán felidézte, hogy a Magyar Újságírók Szövetsége elnöke, Kocsi Ilona egy interjúban aggasztónak nevezte, de még nem tartotta veszélyesnek, ami történt. A MÚOSZ elnöke szerint ugyanis az akasztással fenyegetők „nyilvánvalóan nem gondolták komolyan”, amit kiabáltak.

„Véleményem szerint (…) ha ugyanez a szituáció mondjuk a Népszava vagy az RTL egyik újságírójával történt volna, képletesen szólva az országhatárok négy sarka izzana és égne, és azonnali távozásra szólítanának fel mindenkit is” – fogalmazott a közmédia riportere.

Hozzátette: reméli, hogy az eljárás precedens értékű lesz, mert jelenleg nincs védelme az újságíróknak.

Felidézte: Magyar Péter egy augusztusi posztjában „belengette”, hogy börtönbe kell zárni újságírókat. Császár Attila szerint a Tisza Párt elnöke „valószínűleg a neki nem tetsző jobboldali újságírókra gondolhatott”.

„Bízom benne, hogy a hatóságok meg fogják fékezni ezt a fajta verbális és politikai atrocitást, annak érdekében, hogy a hasonló esetek jövőben ne váljanak tettlegessé” – hangoztatta az újságíró.

A műsorban megszólaltatták Náray Balázst, az M1 washingtoni tudósítóját, aki Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér meggyilkolásával kapcsolatban felidézte, hogy az elkövető, Tyler Robinson üzenetet is megfogalmazott a töltényeken.

Az egyik úgy szól, hogy ‘hé fasiszta, ezt kapd el”, ami szerinte sok mindent elárul a motivációról.

Elmondta: vasárnap vagy hétfőn megtörténik a vádemelés, és sor kerül a gyilkos első bírósági meghallgatására. Donald Trump elnök azt mondta, véleménye szerint halálbüntetés szükséges, és gyors bírósági eljárást sürgetett. Utah kormányzója pedig felhívta a figyelmet, Utah államban érvényben van a halálbüntetés – tette hozzá.

Náray Balázs felidézte Charlie Kirk özvegyének bejelentését, miszerint folytatni fogja férje életművét, a 2012-ben alapított Turning Point SA nevű szervezet munkáját, amelynek az a célja, hogy elvigye a konzervatív gondolatot a fiatalokhoz az egyetemekre, középiskolákba. Erika Kirk segítséget kért munkájához, azt mondta, nem hagyja, hogy a férje öröksége megszűnjön.

