Tönkretette karrierjét a vitatott nemű Imane Helif elleni küzdelme – megrendítő vallomást tett az olasz ökölvívó, Angela Carini

Az olasz ökölvívó, Angela Carini szerint a tavalyi olimpiai mérkőzése után kapott gyűlöletáradat olyan sebeket hagyott benne, amelyek máig kísértik – írja az AP News. Ellenfele, az algériai Imane Helif vitatott nemi státusza miatt a meccs és annak következményei világszerte vitát kavartak.

Angela Carini olasz ökölvívó elmondta, hogy a tavalyi párizsi olimpia óta kapott online bántalmazás „tönkretette a karrierjét”. A sportolónő könnyek között adta fel nyitó mérkőzését az algériai Imane Helif ellen, mindössze 46 másodperccel a kezdés után, és később azzal magyarázta döntését, hogy ellenfele első ütései elviselhetetlen fájdalmat okoztak számára.

Pénteken Carini az Instagramon osztott meg egy videót, amelyben a közösségi médiában kapott üzenetek láthatók.

Egyesek könyörögtek neki, hogy többé ne menjen olimpiára, mások „gyávának” és „az olasz csapat szégyenének” nevezték.

A 26 éves sportoló a felvételen számolt be érzéseiről: „Elgondolkodtatok valaha, milyen nehéz volt szembenéznem ezekkel a szavakkal? Mit kellett napról napra elviselnem? Mit kellett csendben elhordoznom, miközben próbáltam megőrizni a lelkem egészségét egy ostoba közösségi hálótól, azoktól az emberektől, akik gondolkodás nélkül beszélnek?” – mondta.

Az eset nagy visszhangot váltott ki:

nemcsak a sportvilágban, hanem politikai szinten is viták indultak arról, hogy engedélyezni kellett volna-e az indulást Helifnek.

Az ügyben többek között Donald Trump amerikai elnök és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök is megszólalt.

Carini úgy fogalmazott: „Sokan könnyen elfelejtik a múltat, de számomra ez nem így volt. Az a múlt megjelölte az életemet, belső sebeket hagyott, amelyeket nap mint nap próbálok gyógyítani, de mint egy elfertőződött seb, újra és újra vérzik és fáj.”

A sportolónő a 2019-es világbajnokságon és Európa-bajnokságon is ezüstérmet szerzett, de a 2021-es tokiói olimpián az első mérkőzésén búcsúzott. A párizsi játékok után saját szavaival élve „csendbe burkolózott” családja körében, és „apró darabokból” próbálta újra felépíteni magát.

Visszatérésére tavaly decemberben került sor: megszerezte nyolcadik olasz bajnoki címét és aranyérmet nyert a lengyelországi World Boxing Cupon. „Minden csalódást félretéve visszatértem a ringbe, újra olasz bajnok lettem, és érmeket hoztam haza fontos nemzetközi tornákról” – mondta Carini.

Kiemelt kép: az algériai Imane Helifet győztesnek hirdetik ki, miután az olasz Angela Carini feladta a mérkőzést a 2024-es párizsi nyári olimpia női ökölvívótornáján (Fotó: MTI/EPA/Jajha Arhab)