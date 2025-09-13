Orbán Viktor a halálos fenyegetőzésre: „Hát így árad…”

A rajzok között szerepelt például: „LJ = CKirk” – utalás Lázár Jánosnak az amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk meggyilkolására –, valamint a
„Könyörgöm, akasszuk fel!”, amely kifejezetten politikai ellenfelek megölésére buzdított.
Az esettel kapcsolatban Lázár János építési és közlekedési miniszter miniszter a közösségi oldalán nyilvánította ki felháborodását, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök is megosztott saját oldalán, hozzátéve: „Hát így árad…”
Kiemelt kép forrása: Lázár János/Facebook