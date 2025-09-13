Menczer Tamás: Harcolnunk kell az igazságért, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak

Minden eddigi időszaknál indokoltabb az, amit a Harcosok Klubjában mondunk, harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen – jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szombaton Sátoraljaújhelyen.

Menczer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben. Rámutatott, azt hogy hazudnak

„nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tarr Zoltán, amikor elmondta, hogy az szja-t meg akarják emelni”.

Menczer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15 százalék az szja Magyarországon, amit a Tisza párt 22 és 33 százalékra akar emelni és

„már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának”.

Tudjuk, hogy az áfát nem fogják csökkenteni, hazugság, ezt maga a kabinetvezetőjük, Dálnoki Áron gazdasági szakember mondta el – tette hozzá a kommunikációs igazgató. Jelezte, a jelenleg 9 százalékos társasági adót is 25 százalékra emelné a Tisza, valamint a tőkejövedelmeket is brutálisan megadóztatnák.

„Tudjuk, hogy le akarnak válni az orosz gázról, ez a rezsiárakat három és félszeresre emelné, le akarnak válni az orosz olajról, ez pedig ezer forintos benzint jelentene”

– emelte ki Menczer Tamás.

Menczer Tamás elmondta, a zempléni városban a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak „edzőtábort” és mintegy 800 résztvevőt várnak. Közölte,

óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.

A kommunikációs igazgató kiemelte: az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a „Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen” mennyire igaz és mekkora szükség van rá. Menczer Tamás a sajtótájékoztatón elmondta, úton Sátoraljaújhely felé egy benzinkúton tőle is megkérdezte egy férfi, hogy „él még”? Ez a fajta magatartás elfogadhatatlan, a Fidesz-KDNP politikusai egyöntetűen elítélik az erőszakot, az arra való felhívást és annak bagatellizálását is. Ezt várják el a politikai ellenfeleiktől is.

„A politika egy verseny, egy küzdelem, ha úgy tetszik, egy harc, de egy politikai harc. Sokan vívjuk, én is, de soha sem jutott az eszembe, hogy a politikai ellenfelem halálát kívánnám”

– húzta alá Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)