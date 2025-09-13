Menczer Tamás: Harcolnunk kell az igazságért, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak

Menczer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette, emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben. Rámutatott, azt hogy hazudnak
„nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tarr Zoltán, amikor elmondta, hogy az szja-t meg akarják emelni”.
Menczer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15 százalék az szja Magyarországon, amit a Tisza párt 22 és 33 százalékra akar emelni és
„már bruttó 400 ezer forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának”.
Kapcsolódó tartalom
Tudjuk, hogy az áfát nem fogják csökkenteni, hazugság, ezt maga a kabinetvezetőjük, Dálnoki Áron gazdasági szakember mondta el – tette hozzá a kommunikációs igazgató. Jelezte, a jelenleg 9 százalékos társasági adót is 25 százalékra emelné a Tisza, valamint a tőkejövedelmeket is brutálisan megadóztatnák.
„Tudjuk, hogy le akarnak válni az orosz gázról, ez a rezsiárakat három és félszeresre emelné, le akarnak válni az orosz olajról, ez pedig ezer forintos benzint jelentene”
– emelte ki Menczer Tamás.
Kapcsolódó tartalom
Menczer Tamás elmondta, a zempléni városban a Harcosok Klubjának tagjai számára tartanak „edzőtábort” és mintegy 800 résztvevőt várnak. Közölte,
óriási volt a túljelentkezés az első ilyen jellegű találkozóra, és a későbbiekben is tartanak majd ilyen összejöveteleket.
A kommunikációs igazgató kiemelte: az elmúlt napok történései a lehető legjobban megmutatták, hogy jelmondatuk, a „Harcolunk az igazságért, harcolj a hazugság ellen” mennyire igaz és mekkora szükség van rá. Menczer Tamás a sajtótájékoztatón elmondta, úton Sátoraljaújhely felé egy benzinkúton tőle is megkérdezte egy férfi, hogy „él még”? Ez a fajta magatartás elfogadhatatlan, a Fidesz-KDNP politikusai egyöntetűen elítélik az erőszakot, az arra való felhívást és annak bagatellizálását is. Ezt várják el a politikai ellenfeleiktől is.
„A politika egy verseny, egy küzdelem, ha úgy tetszik, egy harc, de egy politikai harc. Sokan vívjuk, én is, de soha sem jutott az eszembe, hogy a politikai ellenfelem halálát kívánnám”
– húzta alá Menczer Tamás.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)