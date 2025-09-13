Márki-Zay Péter és tiszás aktivistái kivégzésekre buzdítottak Hódmezővásárhely mellett

Az Origo beszámolója szerint megdöbbentő esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti batidai vendégházhoz vezető úton: Márki-Zay Péter polgármester és a környékbeli tiszás aktivisták olyan demonstrációt szerveztek, amelynek résztvevői nyíltan a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak.

A politikai gyűlöletkeltés újabb fejezetéhez érkezett Magyarország – írja az Origo. A lap beszámolója szerint Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere vezető szerepet vállalt abban a megmozdulásban, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter batidai vendégházához vezető bekötőúton tartottak.

Az eseményt „felnőtt aszfaltrajzoló versenynek” hirdették meg, azonban az elkészült „alkotások” több helyen nyílt erőszakra való buzdítást tartalmaztak. Az egyik rajzon például a „LJ = CKirk” felirat szerepelt, ami egyértelmű utalásként értelmezhető arra, hogy a szervezők Lázár Jánosnak ugyanazt a sorsot kívánták, mint amire az amerikai konzervatív influenszer, Charlie Kirk jutott, akit két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

A körülbelül 20-30 fős csoport nem állt meg ennél: „mocskos Fidesz” skandálások közepette került fel az aszfaltra a felirat: „Könyörgöm, akasszuk fel!”.

A gyűlöletkeltő demonstráció különösen sokkoló fényben tűnik fel a Charlie Kirk elleni amerikai merénylet után. Az Origo hangsúlyozza: a tragédia világosan megmutatta, hogy a politikai erőszak hova vezethet. Hogy ennek árnyékában Magyarországon nyílt kivégzésre való felszólítások hangozzanak el, az minden jóérzésű ember számára megdöbbentő és elfogadhatatlan.

Nem ez az első eset

Szeptember 12-én a Vas Népe (VAOL) szerkesztősége is halálos fenyegető levelet kapott: a lap közlése szerint egy magát Tisza-szimpatizánsnak nevező levélíró részletes levélben fantáziált arról, hogy a lap munkatársait kivégzőosztag elé állítanák, és fenyegetőzött Orbán Viktor megölésével is.

