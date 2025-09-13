Lázár János elfogadhatatlannak nevezte a Hódmezővásárhely melletti tiszás halálos fenyegetéseket

Döbbenetes esemény zajlott a Hódmezővásárhely melletti Batida közelében, ahol Márki-Zay Péter polgármester és a tiszás aktivisták egy aszfaltrajz-„versenyen” nyíltan Lázár János építési és közlekedési miniszter ellen buzdítottak erőszakra. A történtekre Lázár János Facebook-posztban reagált, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezve az akciót.

Lázár János a Facebookon azt írta: felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte az eseményeket, külön kiemelve, hogy az akció, mely közvetlenül Charlie Kirk tragédiája után történt, minden jóérzésű ember számára döbbenetes. A politikus hangsúlyozta, hogy a gyűlöletkeltés és az erőszakra való nyílt buzdítás nem elfogadható, és a társadalomnak el kell ítélnie az ilyen megnyilvánulásokat.

Az „aszfaltrajz-verseny” résztvevői között 20-30 fő volt jelen, akik a „LJ = CKirk” feliratot is felrajzolták, utalva arra, hogy Lázár Jánost ugyanaz a sors várná, mint az amerikai konzervatív influenszert, Charlie Kirköt, akit két nappal korábban politikai merényletben meggyilkoltak.

Emellett a „Könyörgöm, akasszuk fel!” feliratot is megjelentették, ezzel a résztvevők nyíltan buzdítottak erőszakra Lázár János és a baloldal politikai ellenfelei ellen.