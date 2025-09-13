Kínos nevetés: Márki-Zay Péter Charlie Kirk halálán derült

Egy nemrég megosztott videóban Hódmezővásárhely polgármestere jóízűen nevetett, amikor szóba került a néhány napja merénylet áldozatává vált amerikai aktivista, Charlie Kirk neve.

Márki-Zay Péter a közelmúltban osztott meg egy rövid videót a Facebook-oldalán. A felvétel leginkább azért keltett megdöbbenést, mert a polgármester elnevette magát, amikor Charlie Kirk neve került szóba. Az esetet különösen kínossá teszi, hogy az amerikai politikai aktivistát néhány nappal korábban gyilkolták meg.

A történtek nem sokkal azután zajlottak, hogy Batidán, a Lázár Jánoshoz kötődő kastély előtt „aszfaltrajzoló versenyt” rendeztek. Az egyik rajzon a szervezők Charlie Kirköt és Lázár Jánost is megemlítették, egyenlőségjelet téve kettejük neve közé, utalva arra, hogy hasonló sors várhat a magyar politikusra.

Nem véletlen tehát, hogy Márki-Zay friss videójában éppen Lázár Jánosnak címzett üzenetet.

A baloldali összefogás új fejezete is előtérbe került: augusztus végén Márki-Zay Péter és Magyar Péter látványosan közeledtek egymáshoz. Márki-Zay akkor nemcsak reményét fejezte ki, hogy a jövőben Tisza-kormány alakulhat, hanem tanáccsal is ellátta Magyar Pétert, sok pihenést javasolva neki.

