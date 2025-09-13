Folytatódik az Adaptive Hussars hadgyakorlat, fokozott óvatosságra figyelmeztet a honvédelmi tárca az utakon

A szeptember 1-jén kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nagyszabású országvédelmi gyakorlat – ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete – kapcsán a végrehajtás harmadik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján – közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombaton az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán – alakulatok áttelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt – megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken. Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlathoz kapcsolódóan, a szeptember 15-28. közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre.

A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik – jelezték.

Hozzátették: a katonai eszközöket szállító járművek közlekedése miatt fokozott óvatosságra, körültekintésre és türelemre van szükség az érintett útvonalokon az említett időpontokban. A járművek, konvojok mérete és haladási módja eltérhet a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól, ezért a Magyar Honvédség kéri a közlekedők együttműködését – írták, kiemelve, hogy a katonai menetoszlop tagjai közé behajtani veszélyes és tilos. További részletek a hivatalos oldalon olvashatók.

Kiemelt kép: A menetből történő vízi átkelést gyakorolják katonák a NATO Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) elnevezésű összhaderőnemi gyakorlata keretében Fajsznál a Dunán 2025. szeptember 9-én (Fotó: MTI/Kiss Dániel)