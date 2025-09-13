A hétvégén még egy napig kitart a nyár, utána azonban lehűlés érkezik

Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik.

Nyugat felől beborul az ég, és az éjszaka közepétől a Dunántúlon egyre többfelé elered az eső, emellett északon is lehetnek záporok. Néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban 14 és 20 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov