Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

A hétvégén még egy napig kitart a nyár, utána azonban lehűlés érkezik

Szerző: hirado.hu
2025.09.13. 06:40

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet – írja a HungaroMet.
Kép forrása: met.hu

Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu
Nyugat felől beborul az ég, és az éjszaka közepétől a Dunántúlon egyre többfelé elered az eső, emellett északon is lehetnek záporok. Néhol zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél többnyire mérsékelt marad.

A hőmérséklet hajnalban 14 és 20 fok között valószínű.

Kép forrása: met.hu

Kapcsolódó tartalom

 Kiemelt kép: MTI/EPA/Makszim Sipenkov

időjárásIdőjárás-jelentés Magyarország

Ajánljuk még

 