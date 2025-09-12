Újabb BKV-busz gyulladt ki Budapesten

A tűzeset délután 13:36-kor történt, egy 9-es jelzésű busz motorterében keletkezett a láng.

A BKV tájékoztatása szerint „a motortól nagyjából 1 méter távolságban elektromos zárlat keletkezett az úgynevezett motortéri vészleállító berendezésben. A jármű vezetője az utasokat biztonságban leszállította a buszról, senki nem sérült meg, majd a zárlat okozta lángokat – még a tűzoltók kiérkezése előtt – poroltóval eloltotta.”

A járművet a BKV munkatársai a telephelyre vontatták, és a kieső busz helyére azonnal másikat állítottak forgalomba. A zárlat pontos oka a későbbi vizsgálatok során derül ki.

Augusztusban többször is előfordultak hasonló esetek Budapesten. Augusztus 13-án egy Karsan Atak típusú busz, amely 2015-ben került forgalomba és közel 500 ezer kilométert futott, gyulladt ki a belvárosban, ám a jármű vezetőjével együtt minden utas épségben elhagyta a buszt. Másnap, a XI. kerületi Érdi út–Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótlóbusz motortere gyulladt ki, a tűz a busz hátsó részére is átterjedt, de szerencsére senki sem sérült meg. Ugyanezen a napon egy másik, utasok nélküli, 24 éves Mercedes Citaro busz hátsó része füstölt, ám a járművezető kézi tűzoltókészülékkel el tudta oltani a tüzet, így komolyabb kár nem keletkezett.

A sorozatos tűzesetek miatt több vizsgálat is indult. A fővárosi kormányhivatal legutóbbi ellenőrzése szerint a budapesti BKV-buszok 76 százalékánál találtak problémát. Karácsony Gergely főpolgármester felszólítása után a BKV is vizsgálatot indított, amely során a 855 buszt érintő flottaellenőrzésen egyetlen járművön sem találtak az utasok biztonságát veszélyeztető hibát.