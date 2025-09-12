Rétvári Bence: Tisza Párt és a Migrációs Paktum együtt fognak elbukni!

A Tisza Párt és a Migrációs Paktum együtt fognak elbukni! – írta Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken a Facebookon.

„A Tisza Párt a migráció kapcsán is úgy táncol, ahogy Brüsszelben fütyülnek, szerintük a helyzetet +az uniós joggal összhangban+ kellene kezelni. Ez a migránsok tömeges befogadást és kvóták szerinti szétosztását jelentené, a határon pedig óriási migránstábor, migránsgettó jönne létre. Nőne a bűnözés és a terrorizmus veszélye” – írta az államtitkár.

Rétvári Bence hangsúlyozta:

a Tisza Párt nem a magyar emberek érdekeit képviseli Brüsszelben, hanem beállt a migrációpárti erők közé. A Tisza EP-képviselői több alkalommal is támogatták a brüsszeli Migrációs Paktumot, a betelepítési kvótákat és a Magyarországot sújtó pénzbírságot.

„Mi viszont nem engedjük be az illegális migránsokat, következetesen ellenállunk az uniós migrációpárti nyomásnak 10 éve, ezzel megvédjük Magyarország biztonságát. Amíg Fidesz-KDNP kormány van, addig Magyarország nem lesz bevándorlóország!” – zárta bejegyzését Rétvári Bence.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára – MTI/Lakatos Péter