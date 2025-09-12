Razzia az utakon: vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrzi a rendőrség

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – írták.
Hozzátették: a rendőrök szeptember 16. és 22. között Magyarország egész területén elsősorban a menetközbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)