Razzia az utakon: vezetés közbeni telefonhasználatot ellenőrzi a rendőrség

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.12. 17:27

Szerző: hirado.hu
Keddtől országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain, a rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálata pénteken a rendőrség honlapján.

Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség – írták.

Hozzátették: a rendőrök szeptember 16. és 22. között Magyarország egész területén elsősorban a menetközbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől, és veszélyezteti a közlekedésbiztonságot.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

