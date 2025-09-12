Műsorújság
Orbán Viktor üzent Charlie Kirk meggyilkolása után: Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet választást nyerni

Szerző: hirado.hu
2025.09.12. 08:23

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor reagált a szerdán meggyilkolt jobboldali politikai aktivista, Charlie Kirk halálhírére. A miniszterelnök párhuzamot vont konzervatív véleményvezér halála és a közelmúltban történt, vezető európai politikusok elleni merényletkísérletekkel, hangsúlyozva: aki kiáll a konzervatív, nemzeti elvek mellett, és szembemegy a globalista elittel, azt a baloldalon gyűlölni fogják érte. A kormányfő figyelmeztetett, óvatosnak kell lenni, hogy Magyarországon ne történhessen meg hasonló eset.

„Amerikában lelőttek egy 31 éves fiatalembert. Charlie Kirk konzervatív, családos ember volt, aki nem félt hangot adni a véleményének. A globalista baloldal gyűlölte érte” – írta Orbán Viktor Facebook-oldalán péntek reggel.

A miniszterelnök ezt követően felidézte, hogy Szlovákiában tavaly öt lövéssel próbálták meg elhallgattatni Robert Fico miniszterelnököt, aki „sosem félt elmondani, ha nem ért egyet a globalista elittel, ezért gyűlölik érte”. Nemrég pedig Csehországban Andrej Babis korábbi cseh kormányfőre, „a választások legesélyesebb jelöltjére” támadtak rá a nyílt utcán, mivel ő mindig „azt vallja, Csehország az első, ezért a politikai ellenfelei gyűlölik érte”.

„Magyarország egyelőre a béke szigete. De nagyon óvatosnak kell lennünk”

– fogalmazott a történtekkel összefüggésben a kormányfő, majd intelmet fogalmazott meg azok felé, akik „a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el”.

„Akik ma újságírókat lökdösnek, vagy az akasztásukról fantáziálnak, akik merényletet imitálnak a színpadon, azok ugyanannak a gyűlöletpolitikának az írmagjait vetik el, amely más országokban tragédiákhoz vezetett” – jelentette ki Orbán Viktor.

Végezetül kiemelte:

„Választást nyerni azért érdemes, hogy jobb, szebb, erősebb országot építsünk. Bosszúból, gyűlölködve és fenyegetve nem lehet.” 

A magyar nép ésszerű

Péntek reggel, a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Charlie Kirk meggyilkolása kapcsán a miniszterelnököt arról kérdezték, miután nyugaton már a verbális agresszió fizikaivá fajult, mi hogy kerülhetjük el, hogy a hazánkban már megjelent verbális agresszió ne fajuljon el fizikai agresszióvá.

A miniszterelnök válaszul a mértéktartás és a nyugalom fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Mielőtt nagyon durvákat mondunk, számoljunk el 10-ig, és mielőtt színpadi performanceokat adunk elő, amiben föl akarjuk akasztani az ország egyik vagy másik vezetőjét, vagy agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le előtte és gondoljuk át: Tényleg jó lesz ez? Ésszerű nép vagyunk, mondunk néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartóak, józanok. Őrizzük meg józanságunkat, ha lehet a beszédben is”

– mondta.

 

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

 

