Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

„Minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart” – mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

A kormányfő, aki Abu-Dzabiban tett látogatásán nyilatkozott a közmédiának, úgy fogalmazott: jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna és szép csendben hazautazna és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.

Rámutatott: Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amik rosszak, amiket ki kell cserélni, de ő ezt nem fogja tudni kicserélni. „Felül kell vizsgálni a zöld átmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöld átmenet okozza és ez halálos az európai gazdaságnak. Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelem-politikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaikkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát” – sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minket, magyarokat, már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, aminek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. Egyikben sem akartunk részt venni, de „von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket” – mutatott rá, kiemelve: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaikat, benne a magyarokat egy háborúba. „Ez elfogadhatatlan” – jelentette ki Orbán Viktor.

