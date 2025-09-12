Orbán Viktor: A háborús fenyegetettség közvetlen

Cikkünk frissül!
„Nagyon gyors ütemű és sebes léptű gazdasági együttműködés kezd kibontakozni Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádiónak Abu-Dzabiban, ahol az Egyesült Arab Emírségek elnökével találkozik egy munkalátogatás keretében. Konkrét példaként említette a két ország közti együttműködésben az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, valamint a digitális infrastruktúra területén elért eredményeket.
A miniszterelnök a szerdai lengyelországi eseményekkel kapcsolatban elmondta, a dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen – jegyezte meg. Orbán Viktor, aki a drónincidenst elfogadhatatlannak nevezte, úgy látja, hogy a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj”, néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.
„A háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik ”
– jelentette ki a miniszterelnök.
Mint mondta: Lengyelország az aktuálpolitikai viták ellenére közel áll Magyarországhoz, NATO-szövetséges, ezért is kell elítélni azt, ami történt. Orbán Viktor úgy látja, az orosz–ukrán háborún túl más olyan problémai is vannak a világnak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, példaként említette az energiapolitikát és Oroszország visszaintegrálását a nemzetközi rendszerbe. Azt is megjegyezte, hogy a különböző nagyobb horderejű tárgyalásoknak ez is a részét képezi. A kormányfő egyúttal elmondta, hogy Ursula von der Leyen bele akarja tolni Magyarországot a háborúba a mostani uniós politikával.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)