Orbán Viktor: A háborús fenyegetettség közvetlen

„A Lengyelországot ért szerdai dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Cikkünk frissül!

„Nagyon gyors ütemű és sebes léptű gazdasági együttműködés kezd kibontakozni Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. Sikerült létrehozni egy nagyon különleges kapcsolatot” – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádiónak Abu-Dzabiban, ahol az Egyesült Arab Emírségek elnökével találkozik egy munkalátogatás keretében. Konkrét példaként említette a két ország közti együttműködésben az energiaszektorban, a mesterséges intelligencia, valamint a digitális infrastruktúra területén elért eredményeket.

A miniszterelnök a szerdai lengyelországi eseményekkel kapcsolatban elmondta, a dróntámadás példázata annak, milyen veszélyes körülmények között élünk nap mint nap. A háborús fenyegetettség közvetlen – jegyezte meg. Orbán Viktor, aki a drónincidenst elfogadhatatlannak nevezte, úgy látja, hogy a mindennapi élet felemészti az emberek figyelmét, de amikor „néha beesik a baj”, néhány drón formájában Lengyelországba, akkor hirtelen mindenki felkapja a fejét.

„A háborús fenyegetettség közvetlen. Magyarország nincs benne a háborúban, a lengyelek benne vannak nyakig. Magyarország távolságot tart, ez nem az ő háborúja, nem vesz részt benne, de szomszédja annak az országnak, ahol a háború zajlik ”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Mint mondta: Lengyelország az aktuálpolitikai viták ellenére közel áll Magyarországhoz, NATO-szövetséges, ezért is kell elítélni azt, ami történt. Orbán Viktor úgy látja, az orosz–ukrán háborún túl más olyan problémai is vannak a világnak, amelyek Oroszországhoz köthetőek, példaként említette az energiapolitikát és Oroszország visszaintegrálását a nemzetközi rendszerbe. Azt is megjegyezte, hogy a különböző nagyobb horderejű tárgyalásoknak ez is a részét képezi. A kormányfő egyúttal elmondta, hogy Ursula von der Leyen bele akarja tolni Magyarországot a háborúba a mostani uniós politikával.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)