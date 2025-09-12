Orbán Viktor: Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként

Tízezrével épülnek majd lakások a kormány által most elindított, háromszázalékos hitelprogram keretében – mondta a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken Orbán Viktor miniszterelnök.

„Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán” – fogalmazott a programmal kapcsolatban a miniszterelnök, kijelentve, ez már az a konstrukció, „amibe bele tudják képzelni magukat az emberek”. Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét. „Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették” – fogalmazott Orbán Viktor.

A miniszterelnök emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből. A kormányfő elmondta, közép-európai jelenség, hogy természetes nemzeti ösztön vagy vágy a saját tulajdon iránti igény.

„A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban ”

– jelentette ki Orbán Viktor.

