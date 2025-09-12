Orbán Viktor: Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is

„Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményformáló elleni merénylet kapcsán Orbán Viktort kérdezték arról, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon.

A miniszterelnök azt mondta: „mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér.” Kifejtette: „mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig. Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik, vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez?.”

Hozzátette: a magyar egy észszerű nép, mond néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartó.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett, tusnádfürdői stúdiójában 2025. július 25-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)