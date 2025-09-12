Orbán Viktor feljelentésével próbálja „elhallgattatni” a nemzeti konzultációt a Tisza Párt

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kiszivárgott, hogy a Tisza Párt többkulcsos adóemelést készít elő. Gazdasági kabinetjük egy háromkulcsos progresszív szja bevezetését javasolja, amelynek alapján már az átlagbér is a 22 százalékos kulcs alá esne. Emellett arról is érkeztek hírek, hogy nemcsak a magánszemélyek, hanem a vállalatok és a tőkejövedelmek is jelentősen magasabb adóterhet kapnának.

A kormány ezek után úgy döntött szerdán, nemzeti konzultációt indít, hogy kikérdezze az emberek véleményét kiszivárgott Tisza-adóról. A Mandiner szerint Magyar Péterék azért készülnek feljelenteni a miniszterelnököt a konzultáció miatt, mert „nem bírják elviselni, hogy a kormány nem engedi eltitkolni a valódi szándékaikat”, ezért „teljes pánikban el akarják hallgattatni a nemzeti konzultációt”.

A kérdőíveket Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése szerint október elején kezdik postázni, a pontos kérdéseket pedig a jövő héten hozzák nyilvánosságra.

A miniszterelnök szerint ezért fontos, hogy a vitákat ne a választás után, hanem még előtte folytassák le a konzultáció keretében.

„Ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket. Ezekről a kérdésekről előre kell vitázni”

– fogalmazott Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy Magyarország még hosszú ideig nem engedheti meg magának az alacsony adókulcsok feladását.

A kormány számításai szerint a pedagógusok havi szinten 30 ezer forinttal, éves szinten 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolók jövedelme évente 280 ezerrel csökkenne, a rendőröké 154 ezerrel, a katonáké 476 ezerrel, az orvosoké pedig akár 3,1 millió forinttal is, amiről Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában is beszélt. A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hozzátette: a vagyon- és ingatlanadó tervei a budai és kertvárosi ingatlantulajdonosokat is érintenék, hiszen az ingatlanok értékéből adódóan jelentős terhek jöhetnének.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MTI/Purger Tamás)