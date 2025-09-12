Orbán Viktor: A migrációs paktum egy ravaszkodás

Ravaszkodásnak nevezte az Európai Unió migrációs paktumát Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak péntek reggel adott interjúban, mondván, a megállapodás azt jelenti, hogy nem zárják le a külső határokat.

„A migrációs paktum egy ravaszkodás: csinál valamit, de nem oldja meg a bajt. A baj egyetlen módon oldható meg: azt kell kimondani, hogy senki nem léphet be az Európai Unió területére a saját személyére szóló engedély nélkül” – jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az illegálisan beérkezetteket „nem lehet innen kitenni”, még akkor sem, ha kiderül, hogy nincsen tartózkodási jogalapjuk. Megoldásnak azt nevezte, hogy a kérelmezőknek az unión kívül kelljen kivárniuk ügyük elbírálását.

Orbán Viktor elmondta: eltérőek e területen Magyarország és Nyugat-Európa gondjai, hiszen míg „mi azért küzdünk, hogy ne legyen migráció Magyarországon”, „ők már megcsinálták a bajt” és az azzal való együttéléssel küzdenek, a vegyes társadalom súlyos következményeivel, az egységes jogrendszer felbomlásával, a közbiztonság megszűnésével, és azzal, hogy terrorista támadások célpontjaivá válnak, miközben „a világ pénze sem elég” az érkezők eltartására.