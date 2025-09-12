Liberális uszítás eredménye a Charlie Kirk elleni merénylet

A Charlie Kirk elleni merénylet a liberális uszítás eredménye, ami liberális terrort szült. Másfél éve Magyarországon is tapasztalhatjuk, hogy ennek a hergelésnek vannak következményei, a társadalom egy része egyre erőszakosabb. Erről beszélt pénteken a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

A liberális uszítás liberális terrort szült. Két évvel ezelőtt nyugodtabban tudtam volna beszélni, mert ez akkor még hozzánk nem gyűrűzött be – mondta Koskovics Zoltán, aki szerin egy-másfél éve Magyarországon is tapasztalhatjuk azt, hogy ennek a hergelésnek vannak következményei.

A társadalom egy része egyre erőszakosabb, egyre több agressziót mutat. Megjelentek azok is, akik átvették ezt a stílust, és pusztán a pénzhajhászat miatt egészen elképesztő uszítást és hergelést adnak elő a színpadon, illetve az interneten

– fejtette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője.

Kiemelt kép: 2024. október 24-én készült kép Charlie Kirk konzervatív aktivistáról, a Turning Point USA társalapítójáról Donald Trump volt amerikai elnök, republikánus párti elnökjelölt kampánygyűlésén Las Vegasban. 2025. szeptember 10-én a 31 éves Charlie Kirköt lövés érte a nyakán a Utah Valley Egyetem rendezvényén Orem városában. Charlie Kirk a kórházban belehalt sérülésébe (Fotó: MTI/AP/John Locher)