Legyen mindenkinek születésnapja!

Séta az életért, avagy méltóság- és szeretetteljes kiállás a megfogant életek védelmében; így összegezhető annak a szombati budapesti eseménynek a célja, amelyet mostani formájában másodszor szerveznek meg életvédő csoportok. A tavalyi siker alapján idén is sok résztvevő tehet hitet meggyőződése mellett, miszerint minden élet ajándék.

Több ezer mosolygós arc, napfény, Budapest gyönyörű kulisszái és egy nagy születésnapi torta: van egy különleges szombat immáron minden szeptemberben, amikor ez alapján a (siker)recept alapján találkoznak a magyar életvédők, hogy hangot adjanak azoknak az embertársainknak, akiknek még nincs sajátjuk. Hogy az emberi élet a fogantatással kezdődik, az az orvostudomány által leírt tény, ma mégis viták övezik. Ahogy azt is, kinek jár az emberi méltóság, azaz lehetséges-e szelektálni az emberek között és csak annak vindikálni a méltósághoz való jogot, aki már megszületett, vagy annak is biztosítani szükséges, aki még édesanyja méhében fejlődik. A vita életpárti oldalán állók szerint már a kérdésfelvetések is csúsztatásokon alapulnak, az pedig, ha elkezdjük megválogatni, kinek „jár” az élet és kinek nem, a legsötétebb történelmi időket idézi.

Ugyan a nemzetközi jó példák alapján idehaza is több mint tíz éve szerveződik életvédő séta, tavaly nagyot fejlődött a kezdeményezés, amikor számos életpárti szervezet kapaszkodott össze és mutatta meg a magyar életvédő mozgalom erejét.

Akkor sok ezer résztvevő tett tanúságot az élet értéke mellett, a rendezvény pedig sikeresen elérte a sajtó ingerküszöbét is. Mindez pedig felhajtóerőt adott a hazai életvédelem ügyének és a témában elkötelezett csoportoknak, aktivistáknak is, így idén is sor kerül a Mindenki születésnapja sétára Budapesten. A résztvevők szeptember 13-án, szombaton 14 órakor találkoznak az MTA épülete előtt (Széchenyi István tér 9.), majd a Tabánhoz indul a menet. Az esemény végén tanúságtételek hangzanak el és – stílusosan – felvágják a mindenki születésnapját ünneplő tortát.

„Mindez jó lehetőség, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét a témára” – mondja a hirado.hu-nak a közelgő eseménnyel kapcsolatban Pontifex Sára. A rendezvény szóvivője ugyanis úgy látja, a számok és a mindennapi valóság ellenére sajnos csak ritkán esik szó az abortusz drámájáról és annak következményeiről, ezért most szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy milyen sokakat sebez meg, jellemzően egy egész életre.

„Mivel az abortusz és életvédelem témája komoly indulatokat képes generálni – éppen azért, mert sebeket ejt – mi ítélkezéstől mentesen, empátiával közelítünk ehhez a traumatikus eseményhez és azért dolgozunk az életvédő mozgalomban, hogy az érintettek gyógyulást nyerjenek, másokat pedig megmentsünk a veszélytől”

– mondja a szóvivő. Hozzáfűzi, ezzel párhuzamosan szorosabbra szeretnék fűzni azt a segítő hálót is, ami az érintett és veszélyeztetett édesanyákat mentheti meg. Mint mondja, reményre ad okot, hogy egyre több ilyen segítségnyújtás érhető el, a legtöbbször pedig a kétségbe esett édesanyák számára az jelenti a legtöbbet, ha van mellettük valaki, akire számíthatnak.

Pontifex Sára lapunknak beszél arról is, hogy ő maga azt az embert képviseli, aki nem érintett személyesen a témában, de hangsúlyozza, ez nem is szükséges ahhoz, hogy átérezzük valaminek a mély igazságtalanságát. Mint mondja, nem szabad szemet hunyni a gyermek mint áldozat és ugyanígy az anya mint áldozat sorsa fölött. „Felelősek vagyunk azért, hogy mi történik az országunkban, márpedig a valóság még mindig napi 55 abortusz. Ugyanígy vállaljunk felelősséget az abortusszal fenyegetett, vagy azon átesett nőkért is!” – kéri mindenkitől.

Arra a felvetésre, hogy miben segíthet a közös séta, rámutat: ezeken az alkalmakon megmutathatják az életvédő mozgalom valódi arcát, ami nem olyan, mint amilyennek a sajtó egy része lefesti őket.

„Mi nem a nőket elítélő, agresszív csapat vagyunk, hanem támogató, szerető, életvidám emberekből álló közösség, amelynek tagjai készek a szürke hétköznapokban is segíteni és pozitív életfilozófiát képviselnek: minden egyes ember egyedi, megismételhetetlen és nagyon értékes. Ezért is szeretnénk, hogy legyen mindenkinek születésnapja!”

– nyomatékosítja Pontifex Sára.

Az életvédő mozgalom eközben nem csak Magyarországon erősödik. A napokban zajlott Londonban az eddigi legnagyobb brit életvédő menet, a March for Life UK, amelyen immáron tízezren vettek részt nemzetiségi vagy felekezeti hovatartozástól függetlenül. Az eseményre most először már a Vatikánból is érkezett üzenet; XIV. Leó pápa követén keresztül köszöntötte a résztvevőket. Levelében arról írt, az emberi méltóság védelme rendkívüli jelentőségű. A pápa megfogalmazása szerint harmonikus és békés társadalom csak úgy építhető fel, ha „beruházunk a családba és tiszteletben tartjuk minden ember méltóságát, különösen a legtörékenyebbekét és legsebezhetőbbekét, a meg nem született gyermekektől az idősekig”.

Kiemelt kép: Kazimierz Nycz bíboros, Varsó érseke (b) az életért és a családért ötödször megrendezett meneten Varsóban 2018. április 15-én. A lengyel katolikus egyház és konzervatív szervezetek által kezdeményezett menettel a résztvevők a házasság és a terhességmegszakítás szigorú szabályozása mellett tettek hitet (Fotó: MTI/EPA/Adam Guz)