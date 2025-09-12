Lázár János részletes, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a magyarkúti vonatbaleset ügyében

Minden részletre kiterjedő, „szigorú és őszinte vizsgálatot” kért a MÁV vezetésétől a Magyarkút megállónál péntek reggel történt vonatbaleset ügyében az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János Facebook-bejegyzésében azt írta, a balesettel „két dolgot tilos csinálni: pánikkeltésre használni és félvállról venni”.

„Az elsőhöz felelősség kellene, amit a politikai ellenfeleimtől legfeljebb csak kérni tudok, kikényszeríteni nem. Az utóbbit viszont az állam tulajdonosi jogait gyakorló miniszterként mindenkinek személyesen is garantálom” – tette hozzá.

Lázár János kiemelte, a magyarkúti baleset okainak feltárása a következő napok első számú feladata.

„Minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kértem a MÁV vezetésétől. Tudni akarom, hogy pálya- vagy járműhiba, emberi mulasztás vagy ezek együttese okozták-e a balesetet” – közölte.

Felidézte, hogy számos fénykép- és videófelvétel kering az interneten az elmúlt napok esőzései során alámosott pálya egy-egy szakaszáról. Ezek a képek valóban válaszokat igényelnek, de ezeket a válaszokat csak és kizárólag a szakemberek adhatják meg, nem a műkedvelő közlekedési szakértők és végképp nem a politikai celebek – fogalmazott.

A MÁV pályahálózata, különös tekintettel a mellékvonalakra – folytatta a miniszter – számos kihívással küzd, régen – évek óta – megérett már a felújításra. Ahol lehetett, elindították a felújításokat, ahol pedig még nem lehetett, ott úgynevezett lassújeleket tettek ki, sebességkorlátozással közlekednek, ha a szakemberek számításai szerint az felelősen vállalható megoldás – közölte.

Ahol pedig egyik megoldással sem tudják kezelni az „öröklött pályahibákat”, ott átmenetileg vagy tartósan autóbusszal szállítják az utasokat – fűzte hozzá.

„A sebességből engedünk, a szállítási módból engedünk, ha kell, csak egy dologból nem engedünk: az utasbiztonságból. Ezért hazug és szemét dolog a magyarkúti baleset kapcsán általában aláásni a MÁV-val kapcsolatos közbizalmat. Az utasok és a vasutasok is többet érdemelnek ennél az olcsó lejárató kampánynál és pánikkeltésnél” – zárta bejegyzését Lázár János.

Verőcén, Magyarkút megállónál péntek reggel kisiklott egy Vácról Balassagyarmatra tartó, 5 kocsiból álló S750-es BZ-motorvonat első két kocsija, a balesetben két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros sérült meg könnyebben.

