Keresztény újságíró-szervezetek: Határozottan kiállunk kollégáink mellett

Az erőszak minden formáját elutasítva, politikai pártállástól függetlenül közös közleményben állt ki az újságírók mellett pénteken a Protestáns Újságírók Szövetsége és a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége.

Az MTI-hez eljuttatott, a két szervezet elnöke, Volf-Nagy Tünde és Szikora József által jegyzett dokumentumban azt írták, aggodalommal figyelik az utóbbi időben – a választások közeledtével – egyre gyakoribbá váló, újságírók ellen irányuló agresszív fellépést. „Politikai pártállástól függetlenül határozottan kiállunk kollégáink mellett, keresztény meggyőződésünk alapján elutasítjuk az erőszak minden formáját. Arra kérünk mindenkit, hogy tartsa tiszteletben az újságírók személyét és tevékenységét" – fogalmaztak a közleményben.