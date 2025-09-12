Halálosan megfenyegette Orbán Viktort és a Vas Népe szerkesztőségét egy Tisza-szimpatizáns

A levél feladója annyit tüntetett fel magáról, hogy „az ezerrel tiltakozó többezer olvasó! TISZA SZIMPATIZÁNS”. Ezt követően részletesen kifejti, milyen sorsot szánna a szerkesztőség tagjainak:

„kivégzőosztag elé kerüljetek! Ám ekkor lenne igazi Rendszerváltás fajtalan Fidesz és cigány orbáni kommunisták!”

A szövegben többször is halálos ítéletet emleget a lap munkatársaival kapcsolatban, súlyos jelzőkkel illeti őket, és új rendszerváltásról beszél: „mocskosságaid miatt a 3 ezer rohadékban vagy, aki súlyosan el lesz számoltatva egy új rendszerváltásban! Országpusztítók!”

A szerző hosszan sorolja gyalázkodásait és fenyegetéseit:

„Te GANAJ TRÁGYA VAS NÉPE! VASNÉPÉSEK… Unokáitok fognak, ha megmaradtok megölni benneteket!… DÖGTEMETŐBE valók! Piszkok!…Totális pusztulásban részesülhettek családostul! Akkor lehet szent béke a népek között Magyarországon! Ti a nép és az ország rákja kipusztulásotok után…Istent is kéri, hogy e vérengző gazemberek veletek együtt a dögkerben végződjenek családostul együtt! Isten minket így segítsen! …Aztán a rothadó buta fejetekkel mit vagytok oda TISZA korszerű adóreform-tervezete végett!….Rohadjon le a nyelvetek! Disznók, rohadó ganaj kommunisták! Tüzes vasat fognak a nyelvetekre rakni. Sokan mondják a kötelet is…..Istentől halált kérünk rátok családostul!….”

Orbán Viktort és feleségét sem kímélte a feladó

„Külön kérni fogjuk, hogy csavarják ki a mocskos Orsós Orbán Viktor Mihály nyakát. (…) Ezért is járhat úgy, mint Elena és Ceaușescu! Géppisztolysorozattal…Lévai Anikójával a diktátor kettővel együtt! Ez lenne a teljes Rendszerváltásunk Királyi megkoronázása…”

A levél végén a szerző még tovább fokozza a fenyegetést: „minden szavánál a pocskondiátoknak egy méterrel legyen közelebb hozzátok a Jáki út dögrésze-parcellája.”

Majd így zárja sorait: „TISZAVIRÁG ÉLETŰ A MOCSKOS FIDESZ ÉS A TI ÉLETETEK! TISZAVIRÁG EBBEN IS A JOBB JÖVŐNK PÁRTJA!”

