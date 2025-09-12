Elindult a nyomozás a Kötcsén akasztással fenyegetőző Tisza-aktivisták ellen

Nem maradt következmények nélkül, hogy néhány Tisza-szimpatizáns akasztással fenyegette meg az M1 egyik riporterét, ugyanis a közmédia feljelentését követően a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság pénteken megindította a nyomozást.

Mint írtuk, szeptember 7-én, a kötcsei polgári pikniken tiszás szimpatizánsok a közmédia riporterének felakasztásáról beszéltek, amiről videót is közöltek az M1 Híradójában. Császár Attilát, az M1 munkatársát és kollégáit egész nap inzultálták és verbálisan zaklatták, míg végül szóba került az akasztás is. A stábot végül egy háromgyermekes édesanya vette védelmébe, akibe ezek után szintén belekötöttek a tiszások. A csecsemőjét a karján tartó asszony elleni támadás odáig fajult, hogy a férjének és a rendőröknek kellett közbelépniük.

Császár Attila, az M1 munkatársa a Siófoki Rendőrkapitányság épülete előtt

Az események miatt a közmédia szeptember 9-én rendőrségi feljelentést tett ismeretlen elkövető ellen, majd közleményben leszögezte: nem hagyja magát elhallgattatni, és minden jogi eszközt bevet munkatársai és a sajtószabadság védelmében. A leghatározottabban elítéli a történteket, és mindent elkövet munkatársai és a közszolgálati tájékoztatás szabadsága megőrzésének védelmében – ennek megfelelően fordult a hatóságokhoz, kezdeményezve az elkövetők felelősségre vonását.

Ennek pedig meg is lett az eredménye, ugyanis a feljelentés nyomán

a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság csoportos garázdaság gyanúja miatt nyomozást rendelt el a Kötcsén akasztással fenyegetőző tiszások ellen.

Császár Attilát a Siófoki Rendőrkapitányság pénteken hallgatja ki. A Tisza Párt két nappal később a Telexen nyilatkozott az esetről, és elhatárolódott a felvételen szereplő aktivistáktól. A nyilatkozatuk szerint az érintettek nem a párt szimpatizánsai voltak, hanem egy olyan kis csoport, amely minden ellenzéki megmozduláson jelen szokott lenni.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)