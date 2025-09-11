Tudatosan hurcolják be az erőszak kultúráját Magyarországra – figyelmeztet Kovács Zoltán

Az erőszak kultúráját tudatosan hurcolják be Magyarországra – írta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár a Facebookon csütörtökön.

Bejegyzésében Kovács Zoltán közölte: Charlie Kirköt – a fiatal, keresztény családapát, influenszert, a konzervatív Amerika egyik legismertebb alakját – agyonlőtték, „csak azért, mert kiállt a nemzeti oldal és a hazája mellett”.

Hozzátette: Amerikában Trump ellen is merényletet kíséreltek meg, Európában Robert Ficóra is rálőttek, a migránsokkal teli nyugati városokban pedig mindennaposak a zavargások, gyújtogatások.

„És közben itt, Magyarországon? Orbán Viktort, a nemzeti oldal politikusait, sőt még a szavazókat is naponta éri gyűlölet, fenyegetés, uszítás” – írta.

Az államtitkár kiemelte: a baloldali aktivisták már nem vitáznak – ütnek, lökdösnek, fenyegetnek akasztással, golyóval, lincseléssel. Ez már nem politika. Ez hadüzenet – írta, hozzátéve: a cél megfélemlítés, káosz és a nemzeti erők eltüntetése.

„Ne hagyjuk, hogy Magyarország is a politikai erőszak áldozata legyen!” – fogalmazott.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/ANP/Wil Looijestijn