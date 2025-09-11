Orbán Viktor is megemlékezett Simon Tiborról, aki most szeptemberben lett volna 60 éves

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha” – idézte a focilegendát a közösségi oldalán a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt írta:

„Lehet rosszul játszani, de lélektelenül soha.” Szeptember elsején lett volna 60 éves Simon Tibor, a Fradi legendája.

A zöld-fehérekkel 1992-ben, 1995-ben és 1996-ban bajnoki címet szerző, tizenhatszoros válogatott védő 2002 áprilisában hunyt el, miután egy budai szórakozóhelyen verekedésbe keveredett, s amelynek következtében súlyos koponya- és agysérülést szenvedett. A pályafutása során a Ferencvárosban 1985 és 1996 között 194 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, bajnoki címei mellett 1991-ben, 1993-ban, 1994-ben és 1995-ben Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett, s tagja volt az 1995-ben első magyar csapatként a Bajnokok Ligája-csoportkörbe jutott Ferencváros keretének.

