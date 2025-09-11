Orbán Viktor: Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa

Ma az Egyesült Államoknak egyetlen dolga van: kér egy kávét és a főnök meghallgatja az európai beosztottakat. Ez történik. És ha nem változtatunk, ez így is marad – figyelmeztetett Orbán Viktor, majd kijelentette, hogy Magyarország nem ukránellenes.

A miniszterelnök Facebook-bejegyzésében kijelentette, Európa kiszolgáltatottsága nem szüntethető meg mindaddig, amíg tart a háború. „Európának valójában nem Washingtonban kéne kilincselnie, hanem Moszkvával egy biztonsági megállapodást kötnie. De nem ez a céljuk” – fogalmazott.

Orbán Viktor ezután pontokba szedte, szerinte a jelenlegi zűrzavarban az érintett országok közül kinek mi a célja:

az orosz cél a nyugati térnyerés korlátozása,

a kínai cél, hogy az Egyesült Államok által dominált világrendet multipolárissá alakítsák,

az ukrán cél, hogy a pénzügyi támogatások továbbra is érkezzenek Ukrajnába,

az európai cél az ukrán háborús képesség fenntartása és az USA benntartása a konfliktusban,

az Egyesült Államok célja pedig, hogy gazdasági kérdésekben megállapodjon az oroszokkal, és az Európai Uniót gazdaságilag alá rendelje magának.

„Amíg a háború tart, az Európai Unió egy béna kacsa” – jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy ezt a vámtárgyalások során is láthattuk. A miniszterelnök szerint

az Európai Uniónak meg kell állapodnia Oroszországgal, hogy Ukrajna nem lesz tagja sem a NATO-nak, sem az Európai Uniónak, ugyanakkor úgy véli, Ukrajna és az Európai Unió egy stratégiai megállapodást is köthetne, amit elmondása szerint Magyarország is támogathatna.

Hangsúlyozta:

„Mi nem akarjuk az ukránokat a semmibe kilökni, mi nem vagyunk ukránellenesek. Mi akarunk jövőt és távlatot Ukrajnának, mert egy összeomló Ukrajna a mi keleti szomszédságunkban óriási veszély.”

Végezetül a kormányfő világosan fogalmazott a háborúval kapcsolatban: „A magaslesről az látszik, hogy a háború folytatása egy vesztes európai stratégia.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a polgári pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)