Orbán Viktor: Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, hogy Ursula von der Leyen a bizottság elnökeként szerdán „egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet” mondott, kiemelve, hogy az Ukrajna összesen 35 alkalommal hangzott el az expozéban.
„Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell!”
– közölte a kormányfő, aki úgy látja, hogy a következő időszakban nagy kihívások, vérre menő viták várhatóak a politikai színtéren. Orbán Viktor hozzátette: „jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem”. Orbán Viktor azt is közölte: az a kérdés, milyen válaszokat adunk.
„Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk. Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország”
– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a képlet egyre világosabb.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)