Orbán Viktor: Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt

Közösségi oldalán jelentkezett az elmúlt napok történéseivel összefüggésben Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön. A kormányfő posztjában kitért Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének szerdai értékelőjére, valamint azokra az orosz drónokra, amelyeket Lengyelország légterében lőttek le.

Orbán Viktor bejegyzésében azt írta, hogy Ursula von der Leyen a bizottság elnökeként szerdán „egy virtigli háborúpárti, politikai beszédet” mondott, kiemelve, hogy az Ukrajna összesen 35 alkalommal hangzott el az expozéban.

„Megfenyegetett mindenkit. Aki nem áll be a brüsszeli nyájba, attól elvesznek minden uniós pénzt. Válaszoltunk. Délután benyújtottuk a Patrióták bizalmatlansági indítványát: von der Leyennek mennie kell!”

– közölte a kormányfő, aki úgy látja, hogy a következő időszakban nagy kihívások, vérre menő viták várhatóak a politikai színtéren. Orbán Viktor hozzátette: „jönnek a változások, ha akarjuk, ha nem”. Orbán Viktor azt is közölte: az a kérdés, milyen válaszokat adunk.

„Brüsszeli választ, vagy magyar választ? Ezen múlik, hogy fog kinézni az országunk. Versenyképes, független, családbarát, békés és biztonságos Magyarország. Vagy ahogy a Brüsszelből fizetett és fogott magyar pártok, a Tisza és a DK javasolja: Brüsszelből irányított, agyonadóztatott, migránspárti, háborúpárti és ukránbarát Magyarország”

– jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint a képlet egyre világosabb.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Polgári Magyarországért Alapítvány rendezvényén, a Polgári Pikniken a kötcsei Dobozy-kúriában 2025. szeptember 7-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)