Muszáj, hogy Brüsszelben személyi szinten is változások történjenek, jelentette ki az elemző

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtottak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen. Muszáj, hogy Brüsszelben személyi szinten is változások történjenek ahhoz, hogy az európai uniós polgárok érdekeit képviseljék. Erről Halkó Petra, a XXI. Század Intézet elemzője beszélt csütörtökön a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

Muszáj, hogy személyi szinten is változások történjenek akkor, amikor változást szeretnénk az Európai Unió jövőjében, mert ezek az európai uniós vezetők azok, aki előidézték ezt a válságot- mondta Halkó Petra. Hiszen ők maguk jelentik a problémát azáltal, hogy nem az uniós polgárok érdekei képviselik, hanem a saját pénztárcájuknak az érdekeit, illetve azokét, akik a pénztárcájukat bővítik – magyarázta a XXI. Század Intézet elemzője.