Muszáj, hogy Brüsszelben személyi szinten is változások történjenek, jelentette ki az elemző

Muszáj, hogy személyi szinten is változások történjenek akkor, amikor változást szeretnénk az Európai Unió jövőjében, mert ezek az európai uniós vezetők azok, aki előidézték ezt a válságot- mondta Halkó Petra.
Hiszen ők maguk jelentik a problémát azáltal, hogy nem az uniós polgárok érdekei képviselik, hanem a saját pénztárcájuknak az érdekeit, illetve azokét, akik a pénztárcájukat bővítik
– magyarázta a XXI. Század Intézet elemzője.
Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke – MTI/EPA/Ronald Wittek