Megtámadták a kormány kamatstop-rendeletét a bankok

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.11. 06:48

| Szerző: hirado.hu
Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel közösen alkotmányjogi panaszt terjesztett az Alkotmánybíróság elé, az úgynevezett kamatstop-rendelet módosítása miatt – közölte a bank szerdán a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

A közlemény szerint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi törvény veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 2021-es rendelet és annak 2025. május 26-i módosítása a magánjogi jogviszonyokba alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul avatkozik be.

Az OTP egyben kérelmezte, hogy mivel a benyújtott alkotmányjogi panasz szorosan kapcsolódik a 2025. május 30-án a 782/2021. (XII.24.) Kormányrendelet és annak 374/2024-es módosításával kapcsolatban benyújtott beadványához, ezért azokat az Alkotmánybíróság egyesített eljárásban kezelje.

A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a kormányrendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak az Alaptörvénybe ütközését – írták a közleményben.

Kiemelt kép forrása: MTI/Balogh Zoltán

