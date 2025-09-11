Megszűnik a tartós csapadék csütörtök délelőttig

Nyugat felől előbb a Dunántúlon, majd a Duna-Tisza közén is felszakadozik, csökken a felhőzet, és gomolyfelhős, napos idő valószínű.

A Tiszántúlon ugyanakkor sok felhőre számíthatunk, legfeljebb rövid időre süthet ki a nap. Délelőttig a tartós csapadék az északkeleti, keleti tájakon is megszűnik. Később a délnyugati, déli határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar, illetve a Tiszántúlon is számíthatunk újabb esőre, záporra – írja a HungaroMet.

A Tiszántúlon helyenként megerősödik a délnyugati szél, másutt a nyugati, északnyugati szél élénkül meg, majd estére mindenütt mérséklődik a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 26 fok között valószínű.

Késő estére 15, 21 fokig hűl le a levegő. A gomolyfelhők feloszlanak, az ország keleti felén az éjszaka második felére csökken a felhőzet. Az éjszaka első felében az ország keleti harmadán még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd, a Tiszántúlon alacsony szintű felhőzet is képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11, 18 fok között várható.

A kiemelt kép illusztráció.