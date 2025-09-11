Megszólalt Tarr Zoltán: hibázott a kijelentéseivel, de nem mond le a posztjáról

Egy interjúban reagált Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke arra a kijelentésére, amely az ellenzéki párt etyeki fórumán hangzott el a politikus részéről. Tarr Zoltán akkor többek között azt mondta Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője mellett ülve, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adó bevezetésére készülnek, de csak azért nem beszélnek erről nyíltan, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, akkor utána mindent lehet. Emellett részéről az is elhangzott, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

A politikus a 444 megkeresésére úgy fogalmazott, hogy politikai értelemben nem volt szerencsés, amit mondott. Mint mondta, „nincsenek privát közegek, ezért nem lehet nagyobb elemzéseket úgy előadni, mintha az ember kizárólag azoknak beszélne, akik jóindulattal állnak hozzá. Ilyen értelemben biztosan hibáztam.” Tarr Zoltán ugyanakkor úgy véli, megáll az, amit a mai magyar helyzettel kapcsolatban mondott.

„Az ügyben pont az történt, amit mondtam. Az ember beszél valamiről, amit aztán a Fidesz–KDNP nagyon hamar kiforgat, és olyan irányba visz el, amit nem is gondolt volna az ember”

– jelentette ki a Tisza Párt alelnöke, hozzátéve, hogy nem ajánlotta fel a lemondását Magyar Péternek az ügy miatt.

Adóterv és az etyeki fórum

Még augusztus végén került nyilvánosságra az Index által közölt cikkben a Tisza Párt adóterve, amely a Magyar Péter vezette párt választási győzelme után lépne életbe. A kiszivárgott dokumentum alapján a háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését javasolnák, valamint a meglévő adókedvezmények átalakítását. Miközben Magyar Péter folyamatosan cáfolja a kiszivárgott terveket, az adóemelés tényét egy felvétel is alátámasztja. Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője egy etyeki fórumon elismerték, hogy adóemelésre, azaz többkulcsos adó bevezetésére készülnek. Kiemelték, hogy csak azért nem beszélnek erről nyíltan, mert választási kampány van, viszont ha nyernek, utána majd „mindent lehet”.

Az adóemeléssel kapcsolatban Tarr Zoltán kijelentette, hogy „nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”, majd hangsúlyozta, hogy

„választást kell nyerni, és utána mindent lehet”.

A felvételből az is kiderül, hogy a tiszások 80 százalékos többséggel szavazták meg a többkulcsos adóemelés bevezetését.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)