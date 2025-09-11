Megsemmisítette a Paks II atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot az Európai Bíróság

Megsemmisítette csütörtökön az Európai Unió Bírósága az Európai Bizottságnak azt a határozatát, amellyel jóváhagyta a Paks2 beruházás támogatását.

A bíróság közleménye szerint a bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új reaktor megépítésére irányuló szerződés közvetlen odaítélése egy orosz vállalkozásnak összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályokkal.

„A bíróság Ausztria fellebbezése alapján eljárva hatályon kívül helyezi az Európai Unió Törvényszéke által ebben az ügyben hozott ítéletet, továbbá megsemmisíti az Európai Bizottság azon határozatát, amely jóváhagyta a Magyarország által a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztéséhez nyújtott támogatást” – szögezi le a bíróság.

Az Európai Bizottság a 2017. március 6-i határozatában jóváhagyta azt a beruházási támogatást, amelyet Magyarország a Paksi Atomerőmű telephelyén két új atomreaktor fejlesztése céljából kívánt nyújtani az MVM Paks2 állami tulajdonban lévő vállalkozásnak. A reaktorok megépítését teljes egészében a magyar államnak kellett finanszíroznia. Az új reaktorok megépítésével közvetlen odaítélés útján a Nizhny Novgorod Engineering Company orosz vállalkozást bízták meg, összhangban a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló, Oroszország és Magyarország között létrejött egyezménnyel. Ugyanezen egyezményben Oroszország kötelezettséget vállalt arra, hogy az új reaktorok finanszírozása céljából állami kölcsönt nyújt Magyarországnak.

Ausztria az Európai Unió Törvényszéke előtt megtámadta az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát, és a törvényszék elutasította az osztrák beadványt.

Csütörtöki döntésével a törvényszék elutasító határozatát az uniós bíróság hatályon kívül helyezte és megsemmisítette az Európai Bizottság jóváhagyó határozatát. Véleménye szerint ugyanis az uniós bizottság nem elégedhetett volna meg annak vizsgálatával, hogy a szóban forgó támogatás megfelel-e az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályozásnak, hanem azt is meg kellett volna vizsgálnia, hogy a két új atomreaktor megépítésére irányuló szerződés közvetlen odaítélése összhangban van-e az uniós közbeszerzési szabályozással.

Mivel a két reaktor megépítése részét képezi a támogatásnak, az építési szerződés közvetlen odaítélése egy orosz vállalkozás részére pedig megbonthatatlanul kapcsolódik hozzá, az uniós bizottságnak meg kellett volna vizsgálnia, hogy a szerződés nyilvános pályázati eljárás nélküli közvetlen odaítélése megfelel-e az uniós közbeszerzési szabályoknak.

Amennyiben az Európai Bizottság a jóváhagyó határozatában úgy ítélte meg, hogy az építési szerződés közvetlen odaítélése megfelelt a közbeszerzési szabályoknak, e határozat nincs kellően megindokolva, mivel nem teszi lehetővé az e következtetéshez vezető konkrét okok megértését – tette hozzá ítéletében az uniós bíróság.

Kiemelt kép: Paksi Atomerőmű (Fotó: MTI/Jánossy Gergely)