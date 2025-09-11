Műsorújság
„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak” – magyar politikusok is megemlékeztek Charlie Kirkről

Szerző: hirado.hu
2025.09.11. 11:06

| Szerző: hirado.hu
Magyar politikusok is megemlékeztek Charlie Kirk amerikai jobboldali véleményvezérről, akit akit szerda délután egy mesterlövész megölt az Utah Valley Egyetem campusán rendezett eseményen, majd felhívták a figyelmet arra: ide vezet baloldali-liberális agresszió és hergelés.

„Már halálos áldozata is van a baloldali-liberális agressziónak. Gondolom a liberális tolerancia jegyében” – kezdte bejegyzését Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felidézte a Donald Trump, Robert Fico és Andrej Babis elleni merényletkísérleteket, akik után most Charlie Kirk is célpont lett. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozta:

„Bárki lehet az, aki szuverenista, bevándorlás-ellenes, a hagyományos család-modell védője, konzervatív, és nem azt ismételgeti, amit a liberális propaganda hallani akar vagy enged.”

Hazai vonatkozásban elmondta, „itthon is jobb lenne, ha a forrófejű Magyar Péter és propagandája felhagyna a hergeléssel, az uszítással, a lincshangulat szításával, az erőszak bármely formájának legitimálásával!” Mint írta: „Előre szóltunk” – utalva az uszítás következményeire.

Végezetül kritikát fogalmazott meg „a telex meg a társai” felé, akik véleménye szerint majd órákon belül „kiderítik”, hogy a merénylő vagy „szélsőjobboldali”, vagy „magányos”, vagy „elmeháborodott” volt.

„Mindig így mosdatják a bűnösöket. Közben csak simán a liberális propaganda és a gyűlölet-kultúra fogyasztója volt”

– fogalmazott Kocsis Máté.

Takács Péter egészségügyi államtitkár is hasonló véleményt fogalmazott meg. Szerinte „ide vezetett a liberális propaganda hosszú évek óta zajló kitartó munkája, amely nácizza, dehumanizálja (patkány, fidnyák stb.) és démonizálja a konzervatív értékeket vallókat”. Az egészségügyi államtitkár a „liberális tolerancia nagyobb dicsőségére” megölt Kirkkel kapcsolatban megjegyezte, nem véletlen, hogy ismét egy jobboldali közszereplő volt az áldozat.

„És most ne jöjjenek azzal, hogy mindkét oldal felelős a közbeszéd állapotáért! Valahogy véletlenül mindig a baloldalon sikerül felhergelni egy féleszűt, aki végül meghúzza a ravaszt”

– írta, majd feltette a kérdést: „Meddig kell eltűrnünk a ránk zúduló erőszakot?!”

Nincs hergelés következmények nélkül

Németh Balázs, a Fidesz-frakció szóvivője örülne, ha a fiatal amerikai véleményvezér kivégzése itthon is egy utolsó utáni figyelmeztetés lenne mindenki számára. Felhívta a figyelmet arra, hogy legyen az illető politikus, zenész, humorista, újságíró, egyéb közszereplő, vagy éppen átlagos Facebook-kommentelő,

nem lehet következmények nélkül hergelni és gyűlöletet kelteni.

Ugyanis mint fogalmazott, „rengeteg a hülye! Sokkal több, mint gondolnánk.”

Emlékeztetett egy hasonló esetre 2016-ból, amikor is az egész nyugati világot sokkolta a brit Jo Cox halála. A 41 éves, kétgyerekes, munkáspárti képviselőnőt a saját választókörzetében, a fogadóórája után támadta meg egy „őrült”, aki nem értett egyet Jo Cox Brexit-ellenes politikájával. Ezzel kapcsolatban a Fidesz-frakció szóvivője azt írta: nem látja pozitívan a gyűlöletszint változásának jövőképét.

„Gondoljunk bele, hol vagyunk most a 10 évvel ezelőtti gyűlöletszinthez képest, például a közösségi felületeken. Charlie Kirk kivégzése után megint jönnek majd a fogadkozások, aztán néhány nap elteltével minden folytatódik ugyanúgy sőt… Jó lenne legalább itthon észhez térni!”

„Az erőszak szétválaszt”

Még szerdán írtuk, hogy a merénylet után Szánthó Miklós Facebook-oldalán megemlékezett Charlie Kirk-ről. Az Alapjogokért Központ igazgatója azt írta: „Charlie Kirk amerikai jobboldali véleményvezért lelőtték egy politikai rendezvényen Utahban. A lövés a nyakán találta el. A kórházban már nem tudtak rajta segíteni.31 éves volt. Isten nyugosztalja”

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szintén szerdán, közösségi oldalán reagált a halálhírre.

Egy fiatal, harminckét éves édesapa, aki politikai nézetei miatt vált erőszak áldozatává, egy nyílt rendezvényen lőtték le nagy tömeg előtt. Donald Trump tavalyi győzelmét neki is köszönheti, hisz bátran kiállt bárkivel vitázni, az igazáért, a patrióta értékekért” – írta, majd figyelmeztetett:

„a gyűlölet, a politikai indulat és az erőszak soha nem hozhat közelebb bennünket egymáshoz – éppen ellenkezőleg, szétválaszt és gyengíti közösségünket.”

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója X-oldalán a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. „Imádkozunk Charlie Kirkért és családjáért ebben a nehéz pillanatban. Isten adjon gyógyulást és védelmet. Reméljük, hogy ez a tragédia emlékeztet bennünket arra, hogy a békére sokkal nagyobb szükség van, mint az erőszakra” – írta.

Kiemelt kép: Charlie Kirk (Forrás: Facebook/kocsis Máté)

