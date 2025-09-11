Közelebb viszi az országot az energiaszuverenitáshoz a Mol galgahévízi kőolajtalálata – közölte Czepek Gábor

Ezer hordó kőolajjal közelebb vagyunk az energiaszuverenitáshoz – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

Felidézte, a Mol szerdán bejelentette, Galgahévízen nagy mennyiségű kőolajat talált. A videóüzenethez írt bejegyzése szerint napi 1000 hordó olaj kitermelésére képes kút kezdte meg termelését Galgahévíz mellett. Az új lelőhely jelentősen hozzájárul Magyarország ellátásbiztonságához, hiszen a hazai termelés csökkenti az importfüggőséget.

Az államtitkár úgy fogalmazott: „ránk fért a jó hír, mert az ukránok lépten-nyomon a Barátság kőolajvezetéket támadják”.

Megjegyezte, ez a kőolajtalálat közelebb visz minket a függetlenséghez, a biztonságos energiaellátáshoz, és a magyar emberek érdekét szolgálja.

