Kéknyelv-betegséget mutattak ki Somogy vármegyében

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

A Nébih laboratóriuma két Somogy vármegyei nagylétszámú, de egy tartási helyen tartott és emiatt egy járványügyi egységet képező szarvasmarha-állományból származó mintákból kimutatta a PCR pozitivitást, a vírus a 3-as szerotípusba tartozik – írták.

Közölték, hogy a betegség elleni védekezéshez a megfelelő vakcina rendelkezésre áll.

Miután az állatoknál a vírusos fertőzésre utaló tüneteteket – magas láz, orrfolyás, bágyadtság – észleltek, és a laboratóriumi vizsgálatok is megerősítették a betegség jelenlétét, így az uniós szabályozás értelmében ez hivatalosan kitörésnek minősül – tájékoztattak.

A betegség ellen vakcinával lehet védekezni, ehhez rendelkezésre áll a megfelelő vakcina – írták, hozzátéve, a vakcinázott állatok forgalomképesek, de kereskedelmi korlátozások egyes harmadik országokban előfordulhatnak.

A Nébih tájékoztatása szerint a kéknyelv-betegség 21 uniós tagállamban van jelen, azonban élelmiszerbiztonsági kockázatot nem jelent.

A vírus állatról emberre nem terjed, az emberre az esetlegesen fertőzött állatokból előállított élelmiszerek sem jelentenek veszélyt.

Nem ez az első csapás az állattartók számára, hiszen tavasszal a ragadós száj- és körömfájás vírus is jelentős veszteségeket okozott az állatállományban.

