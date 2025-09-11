Index: a megtakarításokra is adót vetne ki a Tisza Párt

A társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a többkulcsos szja bevezetése mellett a Tisza Párt – közölte az Index. Értesüléseiket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette.
A lap úgy tudja, a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásuk elmondása szerint az áll, hogy a Magyarországra jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.
A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt,
ami akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.
Céges osztalékok adói:
- A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó.
- Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni.
- Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.
Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is:
- Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20,
- afölött az átlagbér kétszereséig 30,
- azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.
Az elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok
és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.
Az Index egyik forrása elmondta: a már korábban nyilvánosságra került szja-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy Magyar Péter tartani tudja a kampány során egyre gyarapodó ígéreteit.
Az Index az értesülései kapcsán kérdéseket küldött a pártnak, válaszukban Magyar Péterék mindent tagadtak. A párt sajtóosztálya által kiküldött, aláírás nélküli levélben azt fontosnak tartották közölni, hogy „az ötmilliárd forint feletti vagyonokra viszont kivetjük a vagyonadót, akár tetszik Orbánnak és az index nevű propagandaoldalnak, akár nem.”
Mint azt a hirado.hu is írta, nemrég az Index birtokába jutott belső feljegyzések szerint a Tisza Párt a családtámogatási rendszer „korrekciójára” és brutális szja-emelésre készülhet.
Az általuk elképzelt háromkulcsos, progresszív adó bevezetése esetén:
- 416 ezer forintos jövedelem fölött már nem a jelenlegi 15, hanem 22 százalékos kulcs lépne érvénybe.
- 1 millió 250 ezer forintos fizetéstől pedig egy harmadik 33 százalékos adókulcs szerint kellene adózni.
Az Index úgy tudja, hogy az anyag kiszivárgása hatalmas felfordulást okozott a Tisza Párton belül, ahol a pártelnök teljes nyilatkozatstopot írt elő kollégáinak, és új protokollt vezetett be a további szivárogtatások megakadályozása érdekében.
Egyik forrásuk beszámolt róla, hogy a pártban a szigorított szabályok szerint ezentúl minden kinyomtatott anyagot külső borítóval kell ellátni, és a kísérőlapot alá kell írnia annak, aki átveszi a dokumentumot. Sőt, a nyomtatott anyagokba betekintést nyerő személyeknek még azt is fel kell tüntetniük, hogy pontosan mettől meddig volt náluk az adott dokumentum. „Ez az intézkedés finoman szólva sem aratott osztatlan tetszést a közösségen belül” – mondta a forrásuk a reformok fogadtatásáról.
Nem sokkal azt követően, hogy Magyar Péter tagadta a lap által nyilvánosságra hozott szja-tervek hitelességét, a Mandiner ráakadt egy olyan felvételre a YouTube-on, amin Tarr Zoltán alelnök és Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője beszéltek pártjuk adóelképzeléseiről.
A videóban Dálnoki megszavaztatta az etyeki Magyar-kút Tisza Sziget rendezvényén jelenlévőket, és kiderült, hogy döntő többségük a többkulcsos adó bevezetését támogatná. Tarr Zoltán pedig ennek kapcsán azt fejtegette, hogy nem beszélhetnek minden tervükről, mert akkor megbuknának. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – fogalmazott a Tisza Párt második embere, akit azóta látványosan visszavontak a nyilvánosságból.
Magyar Péter később perrel és egy majdani jogszabály-szigorítással fenyegette meg a Tisza Párt szja-emelési terveiről beszámoló sajtótermékeket.
Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)