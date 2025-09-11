Index: a megtakarításokra is adót vetne ki a Tisza Párt

Nemcsak az szja, hanem több más adónem emelésére is készül a Tisza Párt – tudta meg az Index. A lap értesülései szerint 25 százalékos társasági adót és háromkulcsos nyereségadót terveznek Magyar Péterék, hogy az egyre erősebb kampányígéreteiket teljesíthessék majd.

A társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a többkulcsos szja bevezetése mellett a Tisza Párt – közölte az Index. Értesüléseiket több egymástól független, Magyar Péterék adópolitikai terveire rálátó személy is megerősítette.

A lap úgy tudja, a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásuk elmondása szerint az áll, hogy a Magyarországra jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta „adóparadicsommá” teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt,

ami akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

Céges osztalékok adói:

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó.

Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni.

Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is:

Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20,

afölött az átlagbér kétszereséig 30,

azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

Az elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”. Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok

és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni.

Az Index egyik forrása elmondta: a már korábban nyilvánosságra került szja-emelés mellett ezekből a bevételekből tudná csak elérni a Tisza Párt, hogy Magyar Péter tartani tudja a kampány során egyre gyarapodó ígéreteit.

Az Index az értesülései kapcsán kérdéseket küldött a pártnak, válaszukban Magyar Péterék mindent tagadtak. A párt sajtóosztálya által kiküldött, aláírás nélküli levélben azt fontosnak tartották közölni, hogy „az ötmilliárd forint feletti vagyonokra viszont kivetjük a vagyonadót, akár tetszik Orbánnak és az index nevű propagandaoldalnak, akár nem.”

Mint azt a hirado.hu is írta, nemrég az Index birtokába jutott belső feljegyzések szerint a Tisza Párt a családtámogatási rendszer „korrekciójára” és brutális szja-emelésre készülhet.

Az általuk elképzelt háromkulcsos, progresszív adó bevezetése esetén:

416 ezer forintos jövedelem fölött már nem a jelenlegi 15, hanem 22 százalékos kulcs lépne érvénybe.

1 millió 250 ezer forintos fizetéstől pedig egy harmadik 33 százalékos adókulcs szerint kellene adózni.

Az Index úgy tudja, hogy az anyag kiszivárgása hatalmas felfordulást okozott a Tisza Párton belül, ahol a pártelnök teljes nyilatkozatstopot írt elő kollégáinak, és új protokollt vezetett be a további szivárogtatások megakadályozása érdekében.

Egyik forrásuk beszámolt róla, hogy a pártban a szigorított szabályok szerint ezentúl minden kinyomtatott anyagot külső borítóval kell ellátni, és a kísérőlapot alá kell írnia annak, aki átveszi a dokumentumot. Sőt, a nyomtatott anyagokba betekintést nyerő személyeknek még azt is fel kell tüntetniük, hogy pontosan mettől meddig volt náluk az adott dokumentum. „Ez az intézkedés finoman szólva sem aratott osztatlan tetszést a közösségen belül” – mondta a forrásuk a reformok fogadtatásáról.

Nem sokkal azt követően, hogy Magyar Péter tagadta a lap által nyilvánosságra hozott szja-tervek hitelességét, a Mandiner ráakadt egy olyan felvételre a YouTube-on, amin Tarr Zoltán alelnök és Dálnoki Áron, a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának vezetője beszéltek pártjuk adóelképzeléseiről.

A videóban Dálnoki megszavaztatta az etyeki Magyar-kút Tisza Sziget rendezvényén jelenlévőket, és kiderült, hogy döntő többségük a többkulcsos adó bevezetését támogatná. Tarr Zoltán pedig ennek kapcsán azt fejtegette, hogy nem beszélhetnek minden tervükről, mert akkor megbuknának. „Választást kell nyerni, és utána mindent lehet” – fogalmazott a Tisza Párt második embere, akit azóta látványosan visszavontak a nyilvánosságból.

Magyar Péter később perrel és egy majdani jogszabály-szigorítással fenyegette meg a Tisza Párt szja-emelési terveiről beszámoló sajtótermékeket.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)