Gulyás Gergely a Kormányinfón: Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a Tisza-adóról, októbertől postázzák a kérdőíveket

Maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket a szeptember 1-jén indult Otthon Start-hitel, amely valós segítséget jelent azoknak, akik saját ingatlanban szeretnének élni – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint egy hét alatt több mint ötezer igénylést nyújtottak be a fix 3 százalékos hitelre. A miniszter bejelentette azt is: a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy „a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb otthonteremtési program” kedvezményes hitelt kínál 25 éves futamidővel, maximálisan 50 millió forintos keretösszeggel és tízszázalékos önerővel. Hozzátette: a piaci kamatozású hitelekhez képest az Otthon Starttal 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot lehet spórolni, míg 50 millió forint esetén havonta 150 ezer forinttal kedvezőbb a törlesztőrészlet.

Elmondta, a program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek készen álltak induláskor, így az minden területen zökkenőmentesen zajlott.

Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon a rendszerváltoztatás után, amelyet ilyen sokan vettek volna igénybe már az első napokban

– mutatott rá, elmondva, naponta több mint ezer igénylés érkezett. Közölte, a program az egész országot megmozgatta, az érdeklődés országos szintű, települések között lakosságarányosan oszlanak el a hitelfelvevők.

Megjegyezte, a programmal kapcsolatos részletes adatok október elején lehet megismerni. Gulyás Gergely elmondta, számítottak arra és örülnek neki, hogy a hitelprogram miatt a bankok között verseny indult,

három bank is 3 százalék alatti kamaton kínálja az Otthon Start hitelt,

több bank pedig több százezer forintos jóváírást, illetve egyéb kedvezményt biztosít az ügyfeleknek. Úgy folytatta, két bank is van, amely 50 millió forint 25 évre történő felvétele esetén, további egymillió forint kedvezményt ad.

Kitért arra, múlt heten elindult a Fix 3% Startolj rá mobilalkalmazás, amelyet több mint 25 ezren töltöttek le. A miniszter üdvözölte, hogy az önerőszabályokat a Magyar Nemzeti Bank biztosította, így negyven év alatt és fölött is egyaránt tízszázalékos az önerő. Gulyás Gergely ismertetése szerint három hét alatt közel harmincezer Otthon Start lakás megépítését célzó kérelem érkezett a programirodába, ezek között megyei jogú városokban és a fővárosban építendő ingatlanok vannak.

Közölte, ha valaki olyan, 250 lakásnál nagyobb társasházat épít, amelyben az ingatlanok 70 százaléka megfelel a 3 százalékos hitel szabályainak, akkor engedélyt kaphat arra, hogy eltérjen az általános építési előírásoktól. Ez elsősorban gyorsítást jelent – jegyezte meg. Úgy összegzett, új lakások épülnek, amelyek ára felülről korlátos, hiszen meg kell, hogy feleljenek az Otthon Start program feltételeinek, azaz lakás esetén a 100 millió forintos felső korlátnak, négyzetméterenként pedig a maximum másfél millió forintnak.

Elmondta, azt várják, hogy a tervezett új lakások száma nőni fog és az új ingatlanépítések elérik az ötvenezret. Szólt arról, hogy a héten is konzultáltak a polgármesterekkel, akik beszámoltak arról, hogy a korábban elmaradt vagy késleltetett családi házas építkezések és kisebb társasház-fejlesztések is megindultak. A miniszter szerint a program pozitív hatása, hogy az Otthon Starttal „az is jól jár, aki nem veszi fel”, hiszen az albérletárak jelentősen mérséklődtek, vagy az albérletárárak növekedése mérséklődött.

Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a Tisza-adóról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette: a kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák. Gulyás Gergely hozzátette: egy „fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk”, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására.

Ugyanakkor a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése. „Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt” – fogalmazott.

Gulyás Gergely: Korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett

Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat zajlik, „tudjuk, hogy ezek orosz drónok voltak”, és a miniszterelnök és a kormány egyértelművé tette, hogy Lengyelországra, mint NATO-szövetséges országra tekint, így „korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük”.

A miniszter elmondta azt is:

a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről.

A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett. Megjegyezte: ezek az események is arra hívják fel a figyelmet, hogy a béke a legfontosabb célkitűzés.

Reális esélyt a több mint három és fél éve tartó orosz–ukrán háború lezárására az elmúlt időszakban megjelent, elsősorban amerikai tervek adnak. Magyarország pedig továbbra is mindent megtesz, hogy az Európai Unióban is felhívja a figyelmet arra, hogy közös érdekünk a béke megteremtése és a harcok lehető leggyorsabb befejezése.