Tibi atya a Bokros-csomagot dicsőíti és a Tisza Párt védelmére kel

A Tibi atya-oldal tulajdonosa, Tóth Máté szerint a Tisza Párt tervezett megszorításai elkerülhetetlenek, ezért védelmébe vette Magyar Péter új alelnökét, Forsthoffer Ágnest, aki korábban a Bokros-csomagot méltatta.

Tóth Máté hosszú bejegyzésben fejtette ki, hogy szerinte a „megszorítás” szót indokolatlanul negatív tartalommal használják. Úgy véli, a gazdaság bizonyos időszakaiban a szigorú intézkedések elengedhetetlenek, és felelős politikai döntést jelentenek.

Bírálta azokat, akik elutasítják az ilyen lépéseket, és őket önzőnek, rövidlátónak nevezte.

Meglátása szerint a Bokros-csomag annak idején megakadályozta az államcsődöt, és nem véletlen, hogy a külföldi közgazdasági egyetemeken is tananyagként szerepel.

Tóth hangsúlyozta, hogy ma is szükség lenne jelentős megszorításokra, de a politikusok erről nem mernek nyíltan beszélni. Úgy gondolja, ennek oka, hogy a közvélemény egy részét tudatosan félrevezették, így sokan eleve elutasítóak minden szigorítással szemben.

Forsthoffer Ágnes nyilatkozatával kapcsolatban kijelentette: felháborítónak tartja, hogy egy szakmai álláspont ekkora vitát váltott ki.

Kiemelt kép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)