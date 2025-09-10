Műsorújság
Péntektől közvetlen vonatok indulnak Magyarország és Kárpátalja között

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.10. 19:23

Szerző: hirado.hu
Péntektől közvetlen vonatjáratokkal érhető el Magyarországról Beregszász és Ungvár, miután az ukrajnai vasúthálózat fejlesztése lehetővé teszi Kárpátalja határmenti térségének könnyebb elérését – közölte az MTI-vel szerdán a MÁV.

A Tisza EuroCity vonatokkal Budapestről és Bécsből is el lehet jutni Ungvárra, Beregszászra pedig Záhonyból indítanak új járatot. A határátmenet fejlesztését a közlemény szerint a magyar, az osztrák és az ukrán vasúttársaság együttműködése, valamint a kárpátaljai vasúthálózat átalakítása tette lehetővé. A határmenti térség a Magyarországon is használatos normál nyomvonal kiépítésének köszönhetően kapcsolódhat az európai vasúthálózathoz – írták.

A jegyeket a magyarországi és az ukrajnai jegypénztárak már árusítják, az online értékesítés a hónap második felében kezdődhet.

A változás a közlemény szerint erősítheti a térség közlekedési kapcsolatait, és megkönnyíti mind a helyiek, mind a turisták utazását.

Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Jászai Csaba

