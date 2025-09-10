Orbán Viktor kijelentette: Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, miután szerda reggel orosz drónokat lőttek le Lengyelország területén.

Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan – jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: az eset is bizonyítja, hogy a magyar kormány békét szorgalmazó politikája indokolt és észszerű. Orbán Viktor hangsúlyozta: egy háború árnyékában élni mindig kockázatokkal és veszélyekkel jár.

„Itt az ideje véget vetni ennek!”

– fogalmazott, majd kiemelte, hogy Magyarország ezért támogatja Donald Trump volt amerikai elnök béketeremtő erőfeszítéseit.

A miniszterelnök bejegyzése a lengyel kormány rendkívüli ülésével egy időben jelent meg, amelyet a varsói vezetés azért hívott össze, mert a NATO történetében először a saját légterében orosz eszközöket semmisített meg azóta, hogy Oroszország 2022-ben megindította teljes körű invázióját Ukrajna ellen.

