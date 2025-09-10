Műsorújság
Nemzeti költségvetésünkből védjük Európát, hívta fel a figyelmet Pócza István

2025.09.10. 15:17

Főoldal / Belföld

Szerző: hirado.hu
Tíz év telt el Merkel kancellár a bevándorló tömeget üdvözlő döntése óta, a következmények ismertek: hazánk más utat választott, ennek eredménye is nyilvánvaló – mondta a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója szerdán a Kossuth rádió Ütköző című műsorában. Pócza István arra is emlékeztetett, hogy Magyarország az elmúlt tíz évben a schengeni térség jelentős határszakaszát kizárólag a nemzeti költségvetésből védte, miközben folyamatos politikai nyomás és napi egymillió eurós bírság nehezedett az országra.

Angela Merkelnek egy jelentős

döntése nem csak Németországnak de Európának a sorsát is egy másik vágányra tette

– emlékeztetett Pócza István. Nyilván a mi sorsunk  is egy másik vágányra került volna, ha akkor a magyar kormány nem dönt másként, és nem mondja azt, hogy most nem tartunk az európai mainstreammel.

most nem tartunk Angela Merkellel, most szembemegyünk a döntésével

– fejtette ki a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója.

Kiemelt kép: Határkerítés Ásotthalom közelében, a magyar-szerb határon – MTI/Máthé Zoltán

