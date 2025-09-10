Nemzeti költségvetésünkből védjük Európát, hívta fel a figyelmet Pócza István

Angela Merkelnek egy jelentős
döntése nem csak Németországnak de Európának a sorsát is egy másik vágányra tette
– emlékeztetett Pócza István. Nyilván a mi sorsunk is egy másik vágányra került volna, ha akkor a magyar kormány nem dönt másként, és nem mondja azt, hogy most nem tartunk az európai mainstreammel.
most nem tartunk Angela Merkellel, most szembemegyünk a döntésével
– fejtette ki a Batthyány Lajos Alapítvány programigazgatója.
Kiemelt kép: Határkerítés Ásotthalom közelében, a magyar-szerb határon – MTI/Máthé Zoltán