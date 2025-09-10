Hónapokig feküdt egy holttest egy fővárosi bérlakásban

Heteken keresztül találgatták a Drégely utca egyik társasházában élők, hogy mi lehet az elviselhetetlen bűz oka. Végül kiderült, hogy az egyik önkormányzati lakásban egy férfi bomló holtteste hevert.

Felfoghatatlan borzalmakról számolt be a Metropol nyomán a Magyar Nemzet. A helyzet a nyári hőségben vált igazán elviselhetetlenné a szag miatt, a lépcsőházban döglegyek rajzottak.

A szomszédoknak feltűnt, hogy

hetek óta nem látták kijönni a lakásból az ott élő férfit, miközben a postaládája megtelt levelekkel.

Amikor már gyanús lett a helyzet a szomszédoknak, akkor szóltak a férfi volt feleségének, aki rendőrökkel ment a lakáshoz. Ekkor derült ki, hogy a férfi hónapok óta halott.

Közben a lakók kérték az önkormányzatot, hogy fertőtlenítsék a helyszínt, azonban úgy tudni, hogy ez még mindig nem történt meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán )